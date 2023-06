Qu'attendent les Français en matière de tourisme ?

Les premières différences notables apparaissent entre grand public et professionnels sur le choix d’un hébergement et les critères qui déterminent ce choix. Paradoxalement, les professionnels semblent minimiser leurs propres chapelles et craindre la montée en puissance des formules alternatives.



En fait, les Français aiment encore l’hôtel à égalité avec le logement chez les particuliers via les plateformes. Les professionnels ont une vision plus pessimiste.



Les autres formules : camping, parents et amis, location se maintiennent dans les mêmes proportions.



Les professionnels anticipent le succès des vacances itinérantes en camping-car, la « van life » qui fait recette dans les médias, un peu moins auprès du grand public.