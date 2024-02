Les Domaines de Fontenille et la Banque des Territoires s'associent

Nous sommes heureux et honorés de l’arrivée de la Banque des Territoires à nos côtés. Pendant ces années intenses, nous avons montré notre capacité à redynamiser des territoires, à redonner vie à des maisons magnifiques empreintes d’histoire, à redévelopper une activité agricole et viticole, à promouvoir un tourisme durable respectueux de son environnement, autour de valeurs inscrites dans nos statuts de Société à Misson depuis cette année. Nous aimons nos destinations, nous aimons nos maisons, nous nous battons pour faire aboutir des projets parfois semés d'embûches, c’est notre ADN de familles d’agriculteurs. La Banque des Territoires va nous aider à être encore plus professionnels dans nos opérations et plus ambitieux dans notre développement durable

Cette opération est un partenariat structurant pour la Banque des Territoires et nous sommes convaincus par la stratégie de cet opérateur singulier qui porte une attention particulière à la rénovation du patrimoine, à la mise en valeur de jardins remarquables et à son impact 2 local pour développer les territoires. Nous souhaitons prioriser nos investissements sur la rénovation et réhabilitation afin de participer à l’objectif de zéro artificialisation nette et accompagner l’industrie touristique vers un tourisme responsable de son impact environnemental

Situé sur la côte de Granite Rose,sera entièrement rénové pour atteindre 25 chambres et répondre aux nouvelles normes environnementales. L'ouverture est prévue pour le printemps 2025. Leset par unLes Domaines de Fontenille, fondé par Frédéric Biousse et Guillaume Foucher, s'est imposé en seulement 7 ans comme une. La marque a su créer des destinations raffinées et ancrées dans les territoires en misant sur la rénovation du patrimoine historique, architectural et paysager. Avecle groupe souhaite accélérer son développement en France.Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan Destination France, qui vise à. La Banque des Territoires accompagne ainsi un acteur qui développe des hôtels de petite capacité sur un format innovant, contribuant à réinventer l'hôtellerie de charme dans les territoires. La, ainsi que la, font partie intégrante de cette démarche., fondateurs de la collection Les Domaines de Fontenille, se réjouissent de ce partenariat et de l'arrivée de la Banque des Territoires : : «».Pour, directeur de la Banque des Territoires : «».