LVMH entre au capital des Domaines de Fontenille

Depuis sa, la Collection Les Domaines de Fontenille a l'ambition de proposer un "voyage particulier dans des sites d’exception" enmais dans des établissements très luxueux de petite capacité.]Sa philosophie repose sur ladeet ont bâti leur réputation en créant des destinations raffinées et ancrées dans les territoires autour de la rénovation du patrimoine historique, architectural et paysager.LIRE AUSSI : Les Domaines de Fontenille, la dolce vita en Toscane Les Domaines de Fontenilles ont également été le, affirmant ainsi leur engagement à réunir excellence hôtelière et impact social et environnemental positif.Celles-ci se feront, assurent-ils,: respecter les normes environnementales les plus exigeantes, tout en préservant leur héritage et le terroir qui les entoure., font valoir, les fondateurs Frédéric Biousse et Guillaume Foucher. Et d'ajouter :notamment grâce à l'apport de la Caisse des Dépôts :actuellement en rénovation face à la mer et l’Archipel des Sept-Îles, qui accueillera ses premiers clientset, où deux établissements sont déjà ouverts à Minorque., un pays qui paraît plein de potentiel. Déjà, l'ouverture, il y a une grosse année, en Toscane, à Radda-in-Chianti de Pieve Aldina, d'un hôtel de luxe dans l'ancienne résidence d’été des Évêques de Sienne a apporté à Domaines de Fontenille une plus grande visibilité auprès de la clientèle internationale. Le groupe a manifestement l'intention de capitaliser sur cette réussite.