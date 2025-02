Les Domaines de Fontenille dévoilent une nouvelle identité

une référence dans l'hôtellerie d'expériences

Premier groupe hôtelier français Société à Mission depuis 2023 et certifié Clef Verte

enrichit son offre avec de nouvelles expériences personnalisées pour ses clients. Pour les familles, la marque a développé des attentions adaptées à chaque âge, en, marque de soins naturels, et OMY, studio de dessins personnalisables. Ces nouveautés incluent des produits de soin, un livret de coloriages, une nouvelle mascotte (le petit mouton Lily), des jeux de cartes et des vernis pour adolescents., avec un accueil haut de gamme conçu en collaboration avec Maison Lilibeth, comprenant un kit de voyage, des coussins brodés et des gamelles en céramique artisanale.Sur le, Fontenille Collection prévoit de lancer un nouveau site internet d'ici septembre 2025, intégrant "des nouveaux services, fonctionnalités innovantes et un parcours client fluide et mobile friendly". Fontenille Collection s'est imposé en 8 ans comme "". Le groupe, devenu "", affirme son. La collection comprend actuellement 12 adresses en France, Espagne et Italie, avec plusieurs projets d'expansion prévus pour 2025 et 2026.