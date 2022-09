Naissance du fonds d’investissement Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme

la crise sanitaire liée à la Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur du tourisme et a modifié durablement les modes de consommation des clientèles.



Les tendances du tourisme s’inscrivent dorénavant autour de produits durables, avec la volonté des clientèles d’un retour à la nature.



Les TPE et PME touristiques doivent donc investir pour repositionner leurs offres, notamment les faire monter en gamme, pour s’adapter aux attentes des visiteurs.



Pour répondre à ce défi, et à la problématique de financement des TPE et PME touristiques, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires ont travaillé de concert sur la création d’un outil accompagnant le développement des projets immobiliers des entreprises touristiques

une prise de participation à hauteur de 45% maximum dans des sociétés civiles immobilières ayant des projets d’investissement et de création de valeur ;

des acquisitions temporaires d’actifs touristiques afin d’en confier l’exploitation à un opérateur via un bail commercial dans le cadre d’un projet de reprise-transmission.

Les instigateurs du fonds justifient sa création : «».Nouvelle-Aquitaine Croissance Tourisme a pour vocation d’, en portant une attention particulière aux projets situés dans des destinations rurales. L’intervention de la SEML se fera selon deux modalités distinctes :Elle visera les projets s’inscrivant dans les orientations de la feuille de route « Néo Terra » qui répond notamment aux exigences de transitions écologique et énergétique des offres touristiques.