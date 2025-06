La Rochelle Océan Pass étend son réseau avec les cars interurbains régionaux

La Région met à disposition son réseau de cars régionaux pour accéder facilement à une cinquantaine de sites touristiques

Avec cette extension, le La Rochelle Océan Pass atteint une nouvelle dimension, offrant un réseau de mobilité touristique parmi les plus complets de France.Il couvre désormais, 426 arrêts de bus de l’agglomération, 17 gares TER, soit un maillage deaccessible en transports en commun.À cela s’ajoutentsitués à moins de 500 mètres d’un arrêt.", souligne Rémi Justinien , vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme.Depuis son lancement en, le pass connaît unavec près de 10 000 exemplaires vendus, générant plus de 50 000 visites dans les sites inclus. En, 60 % des détenteurs ont utilisé les transports Vélo et près d’un tiers ont rayonné au-delà de La Rochelle.Proposé en formules de, le pass donne accès à plus de 50 sites et activités touristiques, pour un tarif attractif allant de 47 € à 80 € pour les adultes, de 27 € à 45 € pour les adolescents, et de 23 € à 41 € pour les enfants.