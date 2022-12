Charentes : forte résilience de la clientèle française en 2022

En Charente, les néo-Aquitains, qui représentent un tiers des clientèles du territoire, sont les principales clientèles françaises pour l’ensemble de l’année 2022.



C’est uniquement lors de la saison estivale que la proportion des clientèles franciliennes dépasse celle des clientèles régionales.



En Charente-Maritime, l’Ile-de-France est la principale région émettrice des clientèles du territoire, suivi par la clientèle régionale et celle de la région Centre-Val de Loire.



Mais, car il ne faut pas négliger les "mais" : en 2022, le chiffre d’affaires n’a pas suivi la même courbe ascendante que la fréquentation.



Les professionnels ont ressenti les précautions prises par les touristes pour ne pas exploser leur budget. Les dépenses considérées comme « accessoires » et notamment les activités ludiques et sportives, en ont pâti.



Par ailleurs, l’activité de la saison estivale aurait pu être plus productive dans la tension sur le recrutement du personnel qui a contraint à des fermetures précoces et une météo extrême lors du dernier été. Les incendies de forêts largement médiatisés en Nouvelle Aquitaine ont découragé certains visiteurs.