Les Charentes et le cognac au cœur d’un nouveau Contrat de destination

Le dispositif « contrat de destination » institué par Atout France vise à dépasser les frontières administratives et à mettre en avant des « marques » ou des territoires identifiés par une appellation commune fédératrice.L’impressionnisme en Normandie et Île-de-France, les Pyrénées, Biarritz-Pays basque, la Vallée de la Gastronomie de Dijon à Marseille sont des exemples de cette volonté de dépassement pour offrir une visibilité renforcée aux grandes destinations françaises dans un contexte concurrentiel fort.L’objectif est de permettre une meilleure mobilisation de tous les acteurs concernés par la conduite d’actions stratégiques lisibles et cohérentes (promotion, offre, formation, intelligence économique), d’assurer la reconquête de clientèles internationales, une meilleure répartition des flux touristiques dans l’espace et dans le temps et un retour sur investissement en termes de recettes, d’investissement et d’emplois.