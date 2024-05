Œnotourisme : la Maison des Vins des Côtes de Bourg a accueilli 17 000 croisiéristes

En 2024, 35 escales sont prévues entre le 17 mars et le 10 novembre.Grâce à CroisiEurope , les clients français peuvent aussi profiter d’une croisière sur la Garonne et la Dordogne pour découvrir le monde du vin. Au programme : des visites à Bordeaux, Bourg, Blaye ou encore le Médoc et Saint-Emilion. On a pu la tester et on l’a approuvée