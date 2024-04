CroisiEurope : on a testé une croisière à bord du Cyrano de Bergerac 🔑

Fil rouge, blanc et rosé, du voyage : le vin. Les visites sont conduites par des guides passionnés capables de jongler avec le français et l’anglais. On apprécie aussi d’être muni d’audioguides qui permettent de profiter pleinement de toutes les explications.



Dès le premier jour de navigation, le ton est donné grâce à une conférence animée par Bruno, un remarquable guide bordelais, qui nous raconte l’histoire des vignobles en convoquant les grands noms de la région, d’Aliénor d’Aquitaine au Baron de Rothschild en passant par Jacques Chaban-Delmas, qui aura été maire de Bordeaux pendant 48 ans.



De la théorie à la pratique. Première excursion, toujours en compagnie de notre guide. On découvre les vignobles de la rive gauche de la Garonne, les seuls qui ont eu le droit au prestigieux classement de 1855, voulu par Napoléon III et qui fait toujours autorité, car ils dépendaient de la chambre de commerce Bordeaux et non de celle de Libourne, la rive d’en face.



Haut-médoc, Margaux, Saint-Estèphe, Pauillac… Autant d’appellations illustres qui abritent des châteaux qui le sont autant : Mouton Rothschild, Latour ou Haut-Brion.



Forts de ces nouvelles connaissances, nous aurons la chance de déguster les premiers et deuxièmes vins du Château Maucaillou. Personne ne s’en plaindra.