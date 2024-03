Croisieurope : "Nous voulons mieux faire connaître notre offre premium" 🔑

TourMaG : Quelles croisières premium souhaitez-vous plus particulièrement faire connaître ?



Eric Collange : Notre idée, c'est de mieux faire connaître des professionnels et notamment des agences de voyage, toutes celles qui sont méconnues.



C'est le cas de la croisière sur un bateau à roues à aubes que nous proposons entre Berlin et Prague, en naviguant sur l'Elbe et la Moldau. Et aussi de celle qui, toujours sur un bateau à roues à aubes, va de Berlin à Hambourg.



L'idée, c'est aussi de mettre en avant nos croisières sur les canaux de France. Prisées des Anglo-Saxons, elles sont totalement méconnues du public français. Elles se font sur des péniches qui peuvent accueillir 26 personnes à bord, pas plus.



Nous voudrions convaincre les agences de voyage que ces bateaux de petite taille s'adressent aussi bien à la clientèle premium de loisirs qu'aux incentives. Ces péniches sont en effet idéales pour tenir des CODIR et pour des voyages de récompense financés par des entreprises.