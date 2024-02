CroisiEurope : "Les agences n’ont jamais vendu autant de croisières !" 🔑

Si la brochure CroisiFamille sera aussi mise en avant lors de cette tournée, c’est que la demande pour des vacances « multigénérationnelles » est au rendez-vous.



L'offre multi générations, en vigueur sur l’ensemble de la flotte pendant les vacances scolaires propose pour la 2e génération une remise de 20% sur la croisière port/port et pour la 3e génération (jusqu’à 16 ans), la gratuité sur les croisières fluviales port/port (hors excursions, vol, taxes et hors transfert).



Sur les croisières maritimes, une réduction de 30% sur la croisière est accordée jusqu’16 ans.



De plus, une sélection d’excursions adaptées aux enfants jusqu’à 16 ans a été créée pendant les vacances estivales sur certaines croisières. « A bord de nos bateaux, on ne voyage pas « idiot », ce qui permet aussi d’éduquer les enfants au tourisme de demain. », affirme Eric Collange.



Toujours pour supporter le pouvoir d’achat, et comme les prix des billets d’avion ou de train, ont sensiblement augmenté ces derniers mois, CroisiEurope, « pour obtenir des prix compétitifs » a pris des engagements, des risques qui lui permettent de proposer des offres avec un acheminement vers les ports d’attache « au moindre coût ».



Et, « c’est le nerf de la guerre », l’entreprise propose de plus en plus des départs depuis les aéroports régionaux.