CroisiEurope : l’optimisme de la nouvelle génération

Sur les canaux de France, CroisiEurope proposera un nouvel itinéraire de 7 jours/6 nuits en vallée de l’Oise. De Paris à Pont l’Evêque, l'itinéraire qui conduira de bocages verdoyants en sites historiques, châteaux et musées, se veut une invite à découvrir l’art de vivre à la française .



"Le tourisme fluvial est plébiscité, principalement en raison de la petite capacité des des bateaux -grâce à leur faible tirant d’eau, ils peuvent naviguer même en période de basses eaux- et la grande diversité des itinéraires proposés avec une approche vertueuse de l'environnement" , explique Lucas Schmitter.



Ces petits bateaux " correspondent aussi à une demande accrue d’intimité, d’authenticité des clients ", insiste-t-il avant de rappeler que CroisiEurope fait naviguer aussi des pénichettes (22 passagers).



"En 2025" , ajoute-t-il, "nous songeons à proposer un itinéraire sur les canaux dans la zone Benelux".



Par ailleurs, pour répondre à la demande de la clientèle portée à voyager de plus en plus en "famille multigénérationnelle" , CroisiEurope proposera prochainement une "nouvelle offre Tribu" avec des conditions spécifiques pour les groupes familiaux pendant les vacances scolaires.



Toujours pour répondre aux attentes de sa clientèle, le croisiériste strasbourgeois proposera de plus en plus des solutions d’acheminement au départs des principales villes de France vers l’ensemble des destinations. Et aussi des départs pour le Mékong depuis Nice, Lyon, Toulouse, Bruxelles et Genève.