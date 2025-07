Loin « d’une ambiance de boycott », les croisières séduisent une majorité de Français

Ainsi, 49 % des croisiéristes déclarent avoir ressenti une forme de culpabilité écologique à bord, mais 40 % affirment le contraire. Quant à la confiance envers les compagnies pour améliorer leur bilan environnemental, elle est encore fragile (41 %), mais plus forte chez les moins de 35 ans (49 % contre 34 % chez les plus de 50 ans).



Enfin, l’étude confirme l’attente d’un tourisme maritime plus respectueux des territoires. Si les géants des mers fascinent 22 % des Français (32 % des moins de 35 ans), ils inquiètent ou rebutent un quart des répondants. Et 65 % des Français estiment que les villes d’escale doivent avant tout protéger leur environnement et la qualité de vie des habitants.



« L’exigence monte autour des effets locaux du tourisme maritime » , conclut Léa Paolacci. Mais la confiance n’est pas rompue : chez les jeunes, elle s’accompagne d’une attente de transition. »



On rappellera la citation de Patrick Pourbaix, DG France de MSC : « le Français est un croisiériste qui s’ignore ».