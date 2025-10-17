Cybersécurité et tourisme : un webinar pour anticiper les risques !

Aon France donne rendez-vous aux pros du tourisme le 31 octobre 2025

Alors que la digitalisation du voyage s’accélère, les entreprises du tourisme sont de plus en plus exposées aux cybermenaces. Pour décrypter ces enjeux, Aon France invite les professionnels du secteur à un webinar consacré à la cybersécurité et à la gestion des risques numériques.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Octobre 2025



« Secteur du voyage et cybersécurité : comment anticiper et se protéger face à la montée des risques numériques ? » le vendredi 31 octobre à 11h.



Au programme :

- Digitalisation du voyage et dépendance technologique

- Tendances des attaques cyber dans le secteur du tourisme

- Regards croisés : Cyber et risques politiques – quelles conséquences pour le tourisme ?

- Prévention, résilience et préparation à la crise



A cette occasion, Sacha Koskas, Cyber Leader - Aon France, Jean-Baptiste Ory, Directeur Risques Politiques - Aon France interviendront autour de ces différents thèmes.



A cette occasion, Sacha Koskas, Cyber Leader - Aon France, Yann Richard, Directeur de clientèle Affinitaire - Chapka by Aon et Jean-Baptiste Ory, Directeur Risques Politiques - Aon France interviendront autour de ces différents thèmes.

Pour participer : inscription



