Cybersécurité et tourisme : un webinar pour anticiper les risques ! - Depositphotos.com Auteur sdecoret
Aon France organisera un webinar sur la thématique « Secteur du voyage et cybersécurité : comment anticiper et se protéger face à la montée des risques numériques ? » le vendredi 31 octobre à 11h.
Au programme :
- Digitalisation du voyage et dépendance technologique
- Tendances des attaques cyber dans le secteur du tourisme
- Regards croisés : Cyber et risques politiques – quelles conséquences pour le tourisme ?
- Prévention, résilience et préparation à la crise
A cette occasion, Sacha Koskas, Cyber Leader - Aon France, Yann Richard, Directeur de clientèle Affinitaire - Chapka by Aon et Jean-Baptiste Ory, Directeur Risques Politiques - Aon France interviendront autour de ces différents thèmes.
Pour participer : inscription
