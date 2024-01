Yann Richard a plus de 20 d'expérience dans le tourisme (agence, autocariste, tour opérateur, hôtellerie, institutionnel, assurances) en France et à l'étranger.



Il a débuté sa carrière en 1996, chez Italiatours Travel Agency.



Deux ans plus tard, il intègre ASIA en que commercial entreprise dont il deviendra directeur des ventes et de la formation.



En 2008, ce fan de trail et de sorties en pleine nature intègre le Club Med. Il y restera 9 années en tant que directeur régional pour l'Est de la France, puis manager commercial et marketing pour les nouveaux marchés d'Europe et d'Afrique et, enfin, directeur commercial BtoB depuis Londres, couvrant le Royaume-Uni et la Scandinavie.



Avant de rejoindre ses fonctions actuelles, Yann Richard était directeur commercial de Top of Travel.