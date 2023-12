Nouveaux portefeuilles, acquisitions : changements en vue pour Chapka en 2024 🔑

Des accords en France, mais aussi en Europe car Chapka est en mesure de déployer des contrats d'assurance européens, voire internationaux. « C'est dans notre ADN depuis toujours : nous sommes capables de nous déployer dans tous les pays. Et puis aujourd'hui, nous appartenons au Groupe AON.



AON, c'est 1 000 personnes en France et à peu près 350 millions de commissions d'assurance. C'est le 2e plus gros intermédiaire d'assurance en France et le 3e ou le 4e dans le monde  », poursuit le directeur de Chapka.



Le Groupe est aussi l'assureur de Disney dans le monde entier, notamment pour ses salariés au niveau de la prévoyance.



« Vous voyez, AON ce n'est pas simplement de l'assurance voyage , commente Geoffroy Bonnet-Eymard. Par exemple, nous assurons tout le matériel roulant de la SNCF. Nous sommes aussi le premier courtier français dans la réassurance. Tout ceci pour vous montrer l'avantage d'être adossé à un grand Groupe et de pouvoir bénéficier d'une capacité à déployer des programmes d'assurance dans le monde entier. Si demain, nous devons travailler pour un très gros réseau de croisiéristes, nous serons capables de déployer nos programmes », lance-t-il.



Demain, donc en 2024Â ? La direction de Chapka ne cache pas ĂŞtre en discussions pour la reprise de nouveaux portefeuilles.



« Nous n'avons jamais eu autant de grands projets et autant de grands appels d'offres sur notre bureau que pour 2024. Nous travaillons sur des reprises de portefeuilles et le travail de fond que nous effectuons sur le marché du B2B est en train de payer.



Donc si tout se passe comme prévu, on devrait entendre parler de nous dans le secteur du tourisme B2B en 2024 et 2025  », poursuit Geoffroy Bonnet-Eymard.