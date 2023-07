Chapka lance son application mobile.

Une fois la consultation médicale effectuée, les voyageurs devront télécharger leur RIB (pour obtenir un remboursement rapide), une copie de leur passeport, de leur visa, et de leur billet d’avion.Ils devront également prendre en photo leur questionnaire médical et tous les documents liés au rendez-vous (rapport médical, facture, ordonnance, etc.).Le tout devra être chargé dans l'appli pour accélérer la procédure et réduire les délais de traitement du dossier.Dans l'application, les assurés pourront également trouver leur attestation d’assurance et pourront consul ter facilement les garanties de leur contrat et les réponses aux questions fréquentes des voyageurs.Ainsi, ils pourront notamment savoir rapidement quels frais médicaux sont pris en charge par Chapka et avec quel plafond de remboursement. Chapka est un courtier spécialiste de l’assurance voyage depuis 2002.