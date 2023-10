Assurinco Voyage et Présence Assistance deviennent Xplorassur

Pour Erick Berville, président de Finaxy Group, « cela arrive rarement de créer un numéro un », de quoi être « fier ».



Après avoir procédé à une analyse du marché, il se dit certain que le tourisme est un secteur d’avenir notant que « des grandes compagnies aériennes investissent des centaines de millions d’euros pour commander de nouveaux avions ».



Portée par la force de ce nouveau groupe, Xplorassur souligne vouloir « relever les défis technologiques du marché de l’assurance voyage pour améliorer l’expérience de nos utilisateurs et des assurés ».



On a bien compris que ce nouvel acteur « ne s’interdisait rien », comme l’a martelé Stephan Chaubet, et surtout pas de travailler avec les plus gros opérateurs du voyage et du déplacement, en France et en Europe.