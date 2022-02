Personnes à mobilité réduite : Mobee Travel s’associe à Assurinco

Mobee Travel vient de signer un accord stratégique avec Assurinco afin de proposer une assurances annulation et d'assistance "sans pénalité" aux personnes à mobilité réduite.



Pour Mobee Travel ce partenariat est historique.



Lucas Gebhardt, Président et Fondateur de Mobee Travel, se réjouit : "Nous sommes plus qu’heureux d’avoir trouvé un partenaire qui a su écouter nos demandes pour satisfaire nos clients sans les pénaliser par un surcoût excessif".



Mobee Travel est la 1ère plateforme de réservation de vacances et d’activités en ligne, dédiée aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.