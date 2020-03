COVID-19 : Assurinco reste joignable et disponible

Assurinco informe que ses équipes sont majoritairement en télétravail et travaillent quotidiennement au maintien de la continuité des activités.



15 personnes sont disponibles non stop pendant les horaires d’ouvertures afin de répondre aux questions des conseillers voyages et traiter les dossiers indemnisation : la semaine dernière plus de 2 000 dossiers indemnisation ont été enregistrés.



L'assureur précise également que toute l'équipe commerciale terrain, se tient elle aussi à la disposition des clients.



Une astreinte a été mise en place le week-end en collaboration avec les compagnies d’assistance pour assister les voyageurs assurés : organisation de leur retour en France, prise en charge médicale en cas de détection COVID-19, mise en quatorzaine ou confinement à destination.