Chapka Assurances Voyage : “Sécuriser le CA des agences par l’assurance voyage !” l'interview de Geoffroy Bonnet-Eymard, Directeur de Chapka Assurances Voyage

Chapka Assurances Voyage (groupe AON) souhaite se distinguer du marché de l'assurance voyage en misant sur la simplicité, la clarté et la techno ! Nous avons fait un point avec Geoffroy Bonnet-Eymard, Directeur de Chapka Assurances Voyage (groupe AON).

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 24 Septembre 2021

TourMaG.Com - Pouvez nous présenter Chapka Assurances Voyage (groupe AON) ?



Geoffroy Bonnet-Eymard : Chapka est née de la volonté d’apporter de la simplicité et de la transparence dans la distribution de l’assurance voyage.

Notre approche c’est la clarté dans les garanties, la facilité de remboursement des sinistres et la réactivité. Si c’est facile, rapide et si c’est clair alors on vend 2 fois plus d’assurance. C’est cela qu’attendent nos clients !



Toute l’équipe, (presque tous) vient du monde du voyage, nous sommes 40 personnes et opérons au siège d’AON France. Chapka a conservé son autonomie et c’est très important, tout en profitant de la force du groupe AON.



Nous avons notre propre équipe de développement IT, notre propre équipe commerciale, nos outils de gestion, notre équipe marketing, notre équipe sinistre…. Chapka est « hyper structurée » donc réactive et efficace.



Quelques Chiffres : en 2019 nous avons encaissé 42 M€ de primes et couverts près de 1 Million de voyageurs dans le monde entier principalement sur des destinations « long courrier » (continent américain, Océanie, Asie).



En 2022 nous allons retrouver le niveau de 2019 et nous avons quelques 300 professionnels du tourisme client dont beaucoup nous ont rejoint pendant le Covid. Yann Richard est notre nouveau directeur commercial !



Nous proposons, du « sur mesure », pour les locations saisonnière, les courts séjours, pour les groupes, pour les « tourdumondistes », pour les skieurs, les jeunes au pair etc .. Les contrats sont distribués via les agences de voyage partenaires (en BtoB ou en affiliation), les banques, les écoles, les offices du tourismes, les résidences de tourisme et les grands voyagistes en ligne.



L’offre produits est solide, nous sommes les seuls à proposer de véritable garanties « santé » à l’étranger avec une assureur « santé » (Malakoff Humanis).



Mais c’est surtout le service qui va faire la différence : la réponse aux appels sous 3 sonneries et 100 % des email répondus dans la journée.



Pour améliorer le taux de transformation, il faut de la clarté et la simplicité et aussi une bonne techno... sur ce dernier point nous déployons les grands moyens pour nos clients !

TourMaG.Com - Quelle est l'offre, aujourd'hui, de Chapka Assurances Voyage ?



Geoffroy Bonnet-Eymard : L’offre Chapka c’est surtout un accompagnement, il faut vendre mais il faut bien vendre l’assurance voyage, avoir une bonne techno et respecter les directives sur la distribution d’assurance (La DDA).



Tout est devenu plus complexe dans ce métier de l’assurance et plus que jamais nous accompagnons les professionnels du tourisme. Nous leur apportons aussi des couvertures de RCP, de garanties financières, les risque informatiques (cyber attaques), la prévoyance des salariés, la multirisque bureau avec AON France nous sommes en mesure de couvrir tous les risques pro !



TourMaG.Com - Quel rôle pouvez-vous jouer dans le cadre de la relance?



Geoffroy Bonnet-Eymard : Nous pouvons apporter de la sérénité, de la confiance envers les assureurs, et surtout retrouver des commissions importantes sur la vente d’assurance.



Nous devons également permettre aux agences de voyage de retrouver le niveau de croissance de 2019 et sécuriser leur chiffre d’affaires par l’assurance voyage.



