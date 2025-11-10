DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe

La promesse de DIGITRIPS Tech est simple : offrir un accès rapide, fiable et exhaustif à un contenu hôtelier dédoublonné et actualisé en temps réel.



En coulisses, cette performance repose sur une plateforme connectée à des centaines de sources : DMC, grossistes, chaînes hôtelières, fournisseurs spécialisés…

Résultat : plus d’un million d’hébergements déjà connectés à nos clients restitués sur leur site, via nos solutions de distributions ou encore par API. Les professionnels bénéficient ainsi :



• D’une vision unifiée de leurs contrats

• De tarifs mis à jour en continu et comparés

• D’une gestion centralisée des disponibilités

• D’un meilleur contrôle sur leurs marges

À la clé : gain de temps, réduction des erreurs et efficacité accrue.



Un accès direct via API pour les plateformes et intégrateurs

DIGITRIPS Tech propose une API complète, permettant à tout système tiers de consommer le contenu, les prix et la disponibilité de manière automatisée.

