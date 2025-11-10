TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe


Derrière chaque succès du secteur du voyage se cachent des solutions technologiques capables d’absorber la complexité de la distribution et d’offrir une expérience fluide aux professionnels.
Dans un environnement ultra-concurrentiel, les distributeurs doivent proposer un contenu riche, fiable, à jour et simple d’accès, une attente forte des distributeurs de voyages.
C’est précisément la mission de DIGITRIPS Tech (ex-KOEDIA), l’entité technologique du groupe DIGITRIPS, qui orchestre connectivité, agrégation, distribution multicanale et gestion des contrats hôteliers directs. Un univers technique complexe… mais indispensable pour simplifier le quotidien des TO, OTA, TMC, réseaux d’agences et réceptifs.


© DIGITRIPS Tech et © Adobe Stock
© DIGITRIPS Tech et © Adobe Stock
DITEX

Une architecture technologique robuste au service de l’innovation


DIGITRIPS Tech constitue la colonne vertébrale technologique du groupe DIGITRIPS.

L’entreprise propose un ensemble de solutions SaaS et mobiles entièrement dédiées aux distributeurs et fournisseurs de voyage :

Agrégation de contenus hôteliers via des webservices standardisés
Moteurs de réservation B2B et B2B2C, flexibles et intégrables
Tableaux de bord et monitoring avancé, façon “tour de contrôle”, pour suivre les KPI et détecter les opportunités manquées
Modules de personnalisation produit, incluant packages dynamiques et pré-package
API, connectivité et outils métiers, devenus incontournables dans la distribution moderne.

Une infrastructure pensée pour absorber les volumes, fluidifier les process et garantir une qualité de service constante.

Connectivité et distribution : simplifier la vie des professionnels du tourisme

La promesse de DIGITRIPS Tech est simple : offrir un accès rapide, fiable et exhaustif à un contenu hôtelier dédoublonné et actualisé en temps réel.

En coulisses, cette performance repose sur une plateforme connectée à des centaines de sources : DMC, grossistes, chaînes hôtelières, fournisseurs spécialisés…
Résultat : plus d’un million d’hébergements déjà connectés à nos clients restitués sur leur site, via nos solutions de distributions ou encore par API. Les professionnels bénéficient ainsi :

• D’une vision unifiée de leurs contrats
• De tarifs mis à jour en continu et comparés
• D’une gestion centralisée des disponibilités
• D’un meilleur contrôle sur leurs marges
À la clé : gain de temps, réduction des erreurs et efficacité accrue.

Un accès direct via API pour les plateformes et intégrateurs
DIGITRIPS Tech propose une API complète, permettant à tout système tiers de consommer le contenu, les prix et la disponibilité de manière automatisée.

Deux solutions dédiées à l’accès du contenu hébergement : TravelPlugz & Hotel Direct Access

L’approvisionnement constitue un élément important de la distribution pour lequel DIGITRIPS Tech propose deux solutions innovantes.

TravelPlugz : agréger et piloter tous ses fournisseurs
TravelPlugz centralise les contenus issus des contrats du client avec ses fournisseurs tiers (type DMCs, Grossistes, Bedbank...) et ainsi d’accéder à un inventaire large et constamment mis à jour :

• Agréger l’ensemble des contrats d’hébergements des distributeurs
• Optimiser les prix et la pertinence de l’offre
• Enrichir les plateformes de distribution.

Un outil conçu pour maîtriser et structurer une multitude de flux.

Hotel Direct Access : exploiter ses contrats directs en temps réel
Hotel Direct Access se concentre sur les contrats directs négociés par le distributeur avec les chaines d’hôtels ou les indépendants : accès sécurisé aux tarifs négociés, disponibilités en temps réel, gestion centralisée des stocks… Un avantage compétitif majeur pour les acteurs disposant de contrats exclusifs et différenciants.

Complémentaires, les deux solutions offrent une puissance d’agrégation et une maîtrise totale des contrats directs, pour un contenu plus riche, plus pertinent et surtout une comparaison complète des prix entre fournisseurs.

DIGITRIPS : un écosystème Travel Tech complet et interconnecté

DIGITRIPS est structuré autour de trois ensembles de solutions pensés pour répondre aux besoins de tous les professionnels du voyage :

DIGITRIPS Pro : la plateforme B2B utilisée par les agents, regroupant hébergements, vols, packages, voitures et transferts
DIGITRIPS Partners : la solution en marque blanche destinée aux e-commerçants, CSE, programmes de fidélité et entreprises
DIGITRIPS Tech : la fondation technologique commune, qui assure performance, connectivité et fiabilité.

Toutes communiquent et collaborent entre elles, permettant par exemple à un client DIGITRIPS Pro d’intégrer ses propres contrats hôteliers via Hotel Direct Access, sans changer d’environnement.

En d’autres termes : un écosystème unique, fluide, qui met la technologie au service de nos clients.

En résumé

Grâce à son expertise technologique, l’entité DIGITRIPS Tech connecte, structure et fiabilise l’ensemble des contenus nécessaires aux distributeurs, tout en leur offrant des outils performants pour optimiser leurs ventes et leurs marges. TravelPlugz et Hotel Direct Access permettent de tirer pleinement parti à la fois des fournisseurs tiers et des contrats directs, garantissant un contenu plus riche, mieux comparé et actualisé en temps réel.

Au cœur de l’écosystème DIGITRIPS, la technologie assure une cohérence parfaite entre DIGITRIPS Pro, DIGITRIPS Partners et les solutions d’intégration. Cette architecture unifiée permet aux acteurs du voyage de travailler plus efficacement et avec une maîtrise totale de leur offre.

Une tech solide, fluide et essentielle, pensée pour simplifier, accélérer et renforcer toute la chaîne de distribution.

Une équipe commerciale à votre écoute

Maxime Meouchy et Fanny Hebrard, de l’équipe DIGITRIPS Tech, se tiennent à votre disposition pour vous accompagner. Vous pouvez les contacter via l’adresse mail suivante : sales-tech@digitrips.com.

DIGITRIPS Tech : acteur clé de la distribution de voyages et de la Travel Tech en Europe
Pour en savoir plus sur le groupe DIGITRIPS et ses solutions, rendez-vous sur notre site www.digitrips.com


