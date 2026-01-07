TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée

Pour la Cour de cassation, Airbnb n'est pas qu'un hébergeur Internet


La Cour de cassation a tranché : Airbnb n'est plus considérée comme un simple hébergeur technique, mais comme un acteur "actif" responsable des contenus publiés sur sa plateforme. Cette décision permet désormais d'engager la responsabilité de la firme américaine en cas de sous-location illégale par ses utilisateurs.


Rédigé par le Jeudi 8 Janvier 2026

Airbnb : "la sous-location illégale n’a pas sa place sur notre plateforme" - DepositPhotos.com, zolnierek
Airbnb : "la sous-location illégale n’a pas sa place sur notre plateforme" - DepositPhotos.com, zolnierek
TAP Air Portugal
En France, un locataire n’a le droit de sous-louer son logement que si le bailleur lui en donne l’autorisation par écrit.

Or, plusieurs affaires ont été portées devant les tribunaux, qui impliquaient des sous-locations illégales d'hébergement pour lesquelles les locataires étaient passés par la plateforme Airbnb.

Ce qui différait jusqu'alors, étaient les décisions de justice rendues par plusieurs cours d'appel à propos de la responsabilité d'Airbnb dans des cas de sous-location illicite.

Tandis que, dans une première affaire, la Cour d'appel a refusé de condamner Airbnb, lui reconnaissant "la qualité d’hébergeur internet", dans une seconde, la plateforme a dû verser, avec la locataire, une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location à la propriétaire, ainsi qu'une somme correspondant aux commissions perçues au titre des sous-locations conclues par le biais de sa plateforme.

Lire aussi : Airbnb, meublés tourisme : la loi adoptée par l'Assemblée nationale

Airbnb a un rôle actif dans le traitement des offres

Autres articles
Face à ce dilemme, la Cour de cassation a tranché, mercredi 7 janvier 2026.

Pour la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, "la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme.

Dès lors elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs et elle peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite", indique-t-elle dans un communiqué.

Pour arriver à une telle décision, la Cour de cassation a dû déterminer si Airbnb avait la qualité d’hébergeur internet au sens de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Citant la Cour de justice de l’Union européenne, elle indique qu'"un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple « intermédiaire » en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients.

L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle".

Dans le cas d'Airbnb, la Cour de cassation estime que la plateforme n’a pas la qualité d’hébergeur internet car "elle s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs »", notamment "en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect" ou encore "en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs".

La juridiction en déduit donc qu'Airbnb "a un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, incompatible avec la qualité d’hébergeur internet telle que la définit la loi de 2004 pour la confiance dans l’économie numérique".

Elle en conclut qu'Airbnb "ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que cette loi accorde aux hébergeurs. Elle peut donc voir sa responsabilité engagée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite".

Airbnb répond à la décision de la Cour de cassation

Dans un communiqué, Airbnb réagit à cette décision : "Nous prenons acte de ces décisions qui sont contraires au droit européen.

Celui-ci qualifie les plateformes comme Airbnb d’hébergeurs, ce qui a été confirmé par des décisions d’autres cours suprêmes dans plusieurs États de l’UE*.

Elles laissent plusieurs questions en suspens. Les procédures judiciaires continuent dans ces deux affaires et nous sommes déterminés à explorer toutes les voies de recours possibles afin que la jurisprudence française reflète les principes européens de régulation des plateformes.

La sous-location illégale n’a pas sa place sur notre plateforme. Tous les hôtes doivent certifier qu’ils disposent de l’autorisation de louer leur bien sur Airbnb. Nous appliquons une politique de tolérance zéro pour les cas de ce type portés à notre attention, allant jusqu’à la suppression des annonces concernées."

Pour Airbnb, "cette décision n’apporte pas la clarté attendue sur notre statut et nos responsabilités. Ces deux affaires reviennent devant la Cour d'appel de Paris qui va revoir et juger les deux affaires au fond".

* En 2022, un arrêt de la Cour suprême espagnole a confirmé le statut d’Airbnb en tant qu’hébergeur. Le mois dernier, le Tribunal judiciaire de Paris a confirmé le statut d’hébergeur d’Airbnb dans une affaire de sous-location illégale. Enfin, tout récemment, l’Avocat général de la CJUE a rendu un avis dans une affaire opposant Google à l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), précisant que les plateformes similaires à Airbnb répondent aux critères d’hébergeur, indique la plateforme dans son communiqué.

Lu 209 fois

Tags : airbnb
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Tempête Goretti : routes, TER et aéroports sous haute vigilance

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CLIMATS DU MONDE - Gestionnaire Transport H/F - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse

Baromètre EDV - Orchestra : en 2025, le nombre de clients s'érode, le panier moyen progresse
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Connections Réunion rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)

Climats du Monde : et si vous vendiez Bali… hors saison ? (Vidéos)
AirMaG

AirMaG

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !

Eté 2026 : découvrez les nouvelles destinations Transavia au départ de France !
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée

Sous-location illégale : la responsabilité d’Airbnb peut être engagée
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier

Salon : Cap Croisières Voyages donne rendez-vous au public les 23 et 24 janvier
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026

Le Parc Astérix lance sa campagne de recrutement 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias