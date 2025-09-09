Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Airbnb : l’été 2025 confirme l’attrait de la France, hérité des Jeux olympiques - DepositPhotos.com, Pixavril
La France confirme son statut de destination phare sur Airbnb. Selon le bilan estival 2025 de la plateforme, les réservations de voyageurs internationaux ont progressé de plus de 10 % par rapport à l’été précédent.
Le dynamisme de la France a été porté cet été par les Canadiens (+35 %), les Néerlandais (+16 %) et les Allemands (+15 %), séduits aussi bien par les montagnes que par les littoraux.
L’héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024 a sans doute renforcé cette visibilité, inscrivant l’Hexagone durablement dans le radar des touristes étrangers.
Les Allemands se hissent cette année en tête des nationalités les plus présentes sur Airbnb en France, devant les Américains, Britanniques, Belges et Néerlandais.
De leur côté, les Canadiens signent la plus forte progression,.
Le dynamisme de la France a été porté cet été par les Canadiens (+35 %), les Néerlandais (+16 %) et les Allemands (+15 %), séduits aussi bien par les montagnes que par les littoraux.
L’héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024 a sans doute renforcé cette visibilité, inscrivant l’Hexagone durablement dans le radar des touristes étrangers.
Les Allemands se hissent cette année en tête des nationalités les plus présentes sur Airbnb en France, devant les Américains, Britanniques, Belges et Néerlandais.
De leur côté, les Canadiens signent la plus forte progression,.
Bilan estival d'Airbnb : le boost des JO en Ile-de-France
Autres articles
-
Airbnb dévoile les lauréats du Grand Prix du patrimoine et tourisme local
-
Coupe du Monde : Airbnb entre dans le jeu avec la FIFA
-
Airbnb relance son Grand Prix du patrimoine et tourisme local
-
Espagne : 66 000 Airbnb supprimés, des milliers de vacanciers sans logement ?
-
Airbnb trace sa route avec le Tour de France
Côté destinations, une vingtaine de départements affichent une croissance supérieure à 20 %. L’Île-de-France occupe naturellement la première place, stimulée par l’effet JO. Paris et sa couronne – de la Seine-Saint-Denis aux Yvelines – continuent d’attirer les foules, avec un tourisme qui s’étend désormais au-delà de la capitale.
Mais c’est la Meuse qui crée la surprise : quatrième département le plus dynamique de l’été, elle séduit par son tourisme de mémoire autour de Verdun, ses paysages naturels et sa proximité avec Paris.
Mais c’est la Meuse qui crée la surprise : quatrième département le plus dynamique de l’été, elle séduit par son tourisme de mémoire autour de Verdun, ses paysages naturels et sa proximité avec Paris.
Vacances en France : le choix majoritaire des Français
Cette montée en puissance illustre-t-elle l’attrait croissant des voyageurs pour des séjours authentiques ?
Sans doute. On retrouve aussi dans le classement, des départements comme l’Eure-et-Loir, la Vienne, la Savoie et le Cantal.
Les voyageurs français, eux, restent fidèles à l’Hexagone. 65 % ont choisi d’y passer leurs vacances, avec une appétence marquée pour les destinations rurales, leur nature et leurs offres hors des sentiers battus.
Entre réservations anticipées et penchant pour la dernière minute (plus de 30 % réservent dans la semaine du départ, contre 25 % chez nos voisins), ils confirment leur goût pour une France multiple, entre nature, patrimoine et diversité régionale.
Sans doute. On retrouve aussi dans le classement, des départements comme l’Eure-et-Loir, la Vienne, la Savoie et le Cantal.
Les voyageurs français, eux, restent fidèles à l’Hexagone. 65 % ont choisi d’y passer leurs vacances, avec une appétence marquée pour les destinations rurales, leur nature et leurs offres hors des sentiers battus.
Entre réservations anticipées et penchant pour la dernière minute (plus de 30 % réservent dans la semaine du départ, contre 25 % chez nos voisins), ils confirment leur goût pour une France multiple, entre nature, patrimoine et diversité régionale.