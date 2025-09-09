Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Cette montée en puissance illustre-t-elle l’attrait croissant des voyageurs pour des séjours authentiques ?



Sans doute. On retrouve aussi dans le classement, des départements comme l’Eure-et-Loir, la Vienne, la Savoie et le Cantal.



Les voyageurs français, eux, restent fidèles à l’Hexagone. 65 % ont choisi d’y passer leurs vacances, avec une appétence marquée pour les destinations rurales, leur nature et leurs offres hors des sentiers battus.



Entre réservations anticipées et penchant pour la dernière minute (plus de 30 % réservent dans la semaine du départ, contre 25 % chez nos voisins), ils confirment leur goût pour une France multiple, entre nature, patrimoine et diversité régionale.