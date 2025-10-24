TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les colonies de vacances menacées par le budget 2026 ?

ResoColo tire la sonnette d'alarme


ResoColo s'inquiète des conséquences du PLF et du PLFSS 2026 qui prévoient la disparition du budget consacré aux Colos apprenantes et la taxation des aides aux vacances versées par les comités sociaux et économiques (CSE). Les colonies de vacances sont-elles menacées ?


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Les colonies de vacances menacées par le budget 2026 ? - Depositphotos.com
Dans un communiqué, ResoColo qui regroupe les acteurs du secteur, s'inquiète des conséquences sociales et économiques du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026.

Ces deux textes pourraient en effet introduire deux mesures susceptibles d’affecter durablement le secteur des colonies de vacances : la disparition du budget consacré aux Colos apprenantes et la taxation des aides aux vacances versées par les comités sociaux et économiques (CSE).

Selon ResoColo, près de 1,2 million d’enfants et d’adolescents partent chaque année en colonies de vacances, un chiffre en déclin constant. L'association rappelle que l'augmentation du coût des séjours et la diminution des soutiens publics aggravent les inégalités d’accès à ces expériences éducatives et collectives.

Le dispositif des Colos apprenantes, mis en place en 2020 pour soutenir les départs post-crise sanitaire, avait permis à environ 400 000 enfants de bénéficier d’un séjour. Malgré plusieurs réductions budgétaires successives, les professionnels du secteur plaidaient pour son maintien, voire son extension à l’ensemble des enfants, sans condition de revenus, via la création d’un « Chèque-Colo ».

A lire aussi : Les colonies de vacances sont-elles en péril ?

Colonies de vacances : ResoColo tire la sonnette d'alarme !

Or, la ligne budgétaire dédiée à ce programme, estimée à 36,8 millions d’euros en 2024, a disparu du PLF 2026 sans mesure de remplacement, alerte l'association.

En parallèle, le PLFSS prévoit d’intégrer les budgets des CSE consacrés aux activités sociales et culturelles (ASC) dans l’assiette de la contribution patronale de 8 %.

« La taxation supplémentaire des aides apportées par les CSE mettrait un coup d’arrêt brutal au départ d’une grande majorité de jeunes », déplore Frédéric Rolin, président de ResoColo.

Selon l’Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes (OVLEJ), 38 % des enfants ne partent pas en vacances chaque année. Pour ResoColo, cette tendance risque de s’aggraver si les soutiens actuels sont supprimés.

Enfin, l’association rappelle également l’impact économique local des colonies de vacances : hébergements, restauration, activités de plein air et consommation locale souvent situés dans des zones rurales ou de montagne.

A lire aussi :Futuroscopie - Les vacances plurielles des enfants

