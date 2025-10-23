A Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026

Pour la première fois, la Villa San Michele accueillera un espace bien-être : le Villa San Michele Spa by Guerlain. Ce spa proposera trois salles de soins, dont une suite double, décorées par l’artiste Elena Carozzi. Guerlain y proposera une collection exclusive de rituels inspirés de la Toscane et de l’héritage monastique.



Les 9 700 m² de jardins ont également été repensés par Luca Ghezzi Garden Design, qui a recréé l’atmosphère des jardins à flanc de colline de Fiesole. Ces espaces invitent à la détente et à la découverte, à travers des activités de plein air et un programme sur-mesure favorisant la reconnexion à la nature.



La Villa San Michele annonce par ailleurs une collaboration avec La DoubleJ, maison italienne de luxe fondée par JJ Martin. Ce partenariat donnera lieu à des espaces décorés sur-mesure et à un programme d’activités autour du bien-être, du yoga et des bains sonores.



Le restaurant gastronomique, dirigé par le chef Alessandro Cozzolino, proposera un concept culinaire ancré dans la tradition toscane, mêlant produits locaux, créativité et panoramas sur Florence. Trois espaces de restauration accueilleront les visiteurs.