A Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026

Une réouverture après dix-huit mois de restauration


Après dix-huit mois de restauration, la Villa San Michele, A Belmond Hotel, s’apprête à rouvrir ses portes le 28 avril 2026. Niché sur les hauteurs de Florence, cet ancien monastère du XVe siècle renaît sous un nouveau jour, mêlant héritage renaissance, design contemporain et bien-être haut de gamme.


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

La Villa San Michele rouvre en 2026 - Depositphotos.com, @kavita
Située sur les hauteurs de Florence, la Villa San Michele, A Belmond Hotel, rouvrira ses portes le 28 avril 2026, marquant le retour d’un lieu emblématique de la Renaissance italienne.

Après dix-huit mois de travaux, l’établissement célébrera l’artisanat toscan, la culture et la nature.

Ancien monastère franciscain du XVe siècle, la Villa San Michele conjugue héritage architectural et confort contemporain.

"Nos clients sont invités à vivre un voyage mêlant gastronomie, art, histoire, architecture et nature", souligne Sofia Peluso, directrice générale de l’établissement, dans un communiqué.

La Villa San Michele, un hôtel repensé dans les moindres détails

Les 39 chambres et suites ont été redessinées par Luigi Fragola Architects, cabinet florentin reconnu pour son travail dans l’hôtellerie de luxe.

Chaque espace rend hommage au paysage toscan et à la culture locale, à travers un design sobre et raffiné.

Trois nouvelles suites signatures viennent enrichir l’offre :

- la suite Limonaia, nichée dans l’ancienne orangerie, dotée d’un jardin privé et d’une mini-piscine chauffée,

- la suite The Grand Tour, ancienne résidence privée de Napoléon Bonaparte, où se mêlent marbre toscan et tapisseries néoclassiques,

- la suite Botanica, inspirée des jardins historiques, célèbre la nature à travers des fresques et objets artisanaux florentins.

Pour Luigi Fragola, ces intérieurs "réinterprètent l’histoire de la villa et la projettent dans le dynamisme de Florence", tout en préservant son authenticité à travers l’usage de matériaux nobles tels que le marbre, la terre cuite et les textiles toscans.

Une expérience holistique et culturelle

Pour la première fois, la Villa San Michele accueillera un espace bien-être : le Villa San Michele Spa by Guerlain. Ce spa proposera trois salles de soins, dont une suite double, décorées par l’artiste Elena Carozzi. Guerlain y proposera une collection exclusive de rituels inspirés de la Toscane et de l’héritage monastique.

Les 9 700 m² de jardins ont également été repensés par Luca Ghezzi Garden Design, qui a recréé l’atmosphère des jardins à flanc de colline de Fiesole. Ces espaces invitent à la détente et à la découverte, à travers des activités de plein air et un programme sur-mesure favorisant la reconnexion à la nature.

La Villa San Michele annonce par ailleurs une collaboration avec La DoubleJ, maison italienne de luxe fondée par JJ Martin. Ce partenariat donnera lieu à des espaces décorés sur-mesure et à un programme d’activités autour du bien-être, du yoga et des bains sonores.

Le restaurant gastronomique, dirigé par le chef Alessandro Cozzolino, proposera un concept culinaire ancré dans la tradition toscane, mêlant produits locaux, créativité et panoramas sur Florence. Trois espaces de restauration accueilleront les visiteurs.


