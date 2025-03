Belmond : Dior dévoile son tout premier spa de luxe en Italie

Le tout premier Dior Spa d' Italie ouvrira ses portes le 7 juin prochain au Splendido, A Belmond Hotel, Portofino sur l'île d'Elbe , marquant uneCe sanctuaire dédié à la sérénité sera unavec une vue imprenable sur la côte ligure. Il offrira une, en parfaite harmonie avec le Dior Jardin des Rêves, situé au cœur des jardins de l’hôtel..Conçu comme une résidence d'été, rappelant les refuges bien-aimés de Christian Dior à Granville, Milly-la-Forêt et La Colle Noire, ce Spa alliera tradition et design contemporain, fidèle à la vision de Belmond. Accessible depuis la réception et les jardins de l’hôtel, il accueillera ses hôtes dans un salon élégant baigné de lumière naturelle, aux nuances couleur terre et sublimé par des élixirs de soin, de maquillage et de parfum les plus raffinés de Dior.: trois salles individuelles -dont l’une se transforme en boudoir- plus une majestueuse cabine double avec vue sur la mer. Chaque cabine est ornée de pierres de quartzite, entourée de bois de chêne et de détails inspirés de la Toile de Jouy iconique de Dior, réinterprétée dans des tons doux de chaux.. Un bar y proposera une sélection de boissons spécialement conçues pour favoriser la relaxation.Inspiré par les astres, le soin signature « Splendidior » exploite l’énergie des pierres semi-précieuses, tandis que les soins « New Look », « D-Tissue » et « Constellation » sont des traitements corporels complets visant à redéfinir la silhouette, libérer les tensions et réoxygéner les muscles pour une relaxation profonde.