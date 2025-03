Voyage de luxe : le premier Spa sur rails arrive en Grande-Bretagne !

unique

une expérience incomparable.

Le Britannic Explorer, A Belmond Train, Royaume Uni qui sera le premier train de luxe à opérer à travers les paysages pittoresques des Cornouailles, du Lake District, et du Pays de Galles, comptera 18 cabines, dont trois grandes suites.A bord, les passagers bénéficieront aussi d’une expérience gastronomique de classe mondiale avec des menus créés par Simon Rogan, chef étoilé Michelin et pionnier de la gastronomie britannique durable.Les tarifs pour un hébergement d’exception à bord commencent à partir de 12500 euros pour une cabine double, incluant un itinéraire de trois jours, les repas ainsi que les vins et alcools à bord.La Wellness suite sera accessible sur chaque trajet du Britannic Explorer. Depuis l’acquisition en 1976 du mythique hôtel vénitien Cipriani, Belmond qui a été racheté en 2015 par LVMH , s’efforce de perpétuer l’art légendaire du voyage.Son portefeuille s’étend désormais sur 28 pays et 47 propriétés. Des trains aux péniches de rivière, des lodges de safari aux hôtels, chaque propriété Belmond se veut «» et promet «