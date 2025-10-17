Week-end dans le Kent : de Folkestone à Canterbury via LeShuttle

Après la découverte de Folkestone, la route serpente à travers la campagne anglaise du Kent. Aujourd'hui comme hier, elle est faite de forêts giboyeuses, de prairies, de vergers, mais aussi -de plus en plus- de champs de céréales et de colza.



Cette campagne est parfois un peu pluvieuse mais le réchauffement climatique y fait aussi son œuvre : il y neige moins l'hiver et les étés paraissent torrides aux habitants car le thermomètre y a marqué jusqu'à 34 degrés ! Cela explique aussi que l'on y trouve désormais des vignes, notamment celles de la célèbre Maison de champagne Taittinger qui a entrepris de produire sur place du vin à bulles...



Dans les replis de ces paysages bucoliques où tout appelle au calme, se cachent d'innombrables maisons en briques aux toits de petites tuiles, parfois très cossues -les Anglais restent très attachés aux maisons individuelles- et des petits villages, plus jolis les uns que les autres. Il en est un au moins à ne pas rater : Chilham.



C'est un des plus beaux d’Angleterre ! Un lieu de tournage de films aussi, notamment d'une adaptation cinématographique d'Emma, roman de Jane Austen.



À seulement 30 minutes de Folkestone, Chilham s’organise autour d'une place centrale pittoresque bordées de maisons à colombages bien préservées et classées monuments historiques, datant pour beaucoup du Moyen-Âge. D’un côté de cette place, se dresse une église fortifiée du XVe. De l'autre, un imposant château XVIIe.



La visite de ce petit bijou ne serait pas complète sans une halte, toujours sur la même place, pour prendre un thé (avec un gâteau, of course !) au Church Mouse Tea Room ou s'offrir une pinte de bière au White Horse Inn.



À proximité, le château de Leeds mérite lui aussi une visite. Construit en 1119, transformé par Henri VIII (1491-1547) en retraite luxueuse, plus tard un peu abandonné, il a été racheté en 1926 par Lady Baillie qui a englouti des sommes colossales pour le réhabiliter. Ce château qui se visite tout comme son magnifique parc, propose des promenades en barque dans les douves, des spectacles de fauconnerie et activités familiales.



Pour une ambiance plus urbaine, on fera halte à Ashford. C'est une ville moderne. Pendant des siècles, elle a servi de place de marché pour les villages avoisinants. Depuis l'avènement du tunnel sous la Manche, elle connaît un essor impressionnant. En effet, sa gare est le premier arrêt Outre-Manche de l'Eurostar qui conduit les voyageurs de Lille à Londres. Du coup, des entreprises s'y sont installées, notamment la firme française Givaudan, et des (nouveaux) habitants ont afflué : Ashford en compte désormais 83 000.



A Ashford, on peut néanmoins s'offrir une halte typiquement anglaise en descendant, si l'on a quelque moyens, au Boys Hall. Cet hôtel (historique) 4 étoiles à colombages possède un restaurant, des salons au mobilier et au décor so British très cosy et quelques chambres qui ne le sont pas moins. Evidemment -mais c'est presque toujours la règle dans l'hôtellerie Outre-Manche-, ce n'est pas donné : pas moins de 270 livres (315 €) la chambre double et souvent plus beaucoup plus. C'est en tous cas là, qu'il y a trois ans, Sir Paul McCartney a fêté ses 80 ans !





