Covid-19 : avant le Brexit, l'Europe et le monde ferment déjà leurs portes à la Grande Bretagne

D'ores et déjà, un certain nombre de pays de l'Union Européenne ont décidé de suspendre leurs vols en provenance du Royaume Uni.



Le Dayly Mail qui titre "Parias" rappelle dans son édition en ligne que l'Irlande , l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, Israël, la Bulgarie, l'Autriche et El Salvador pour interdire les vols transportant des passagers en provenance du Royaume-Uni.



Les interdictions de voyager sont entrées en vigueur moins de 24 heures après que Boris Johnson ait affirmé hier soir que la nouvelle souche de Covid-19 pourrait être jusqu'à 70% plus transmissible que les souches existantes.



Le Premier ministre britannique a effectivement annulé Noël pour environ 18 millions de personnes dans le sud de l'Angleterre, y compris Londres, la nuit dernière en déplaçant des pans du pays dans un nouveau régime brutal de niveau 4."