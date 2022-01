Royaume-Uni : fin des tests pour se rendre en Angleterre dès le 11 février 2022

Quant aux voyageurs de 18 ans et plus ne pouvant pas apporter la preuve d’une vaccination complète, ils doivent pour l'heure, en plus du "passenger locator form", présenter le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ, ainsi que la réservation, avant le départ, de deux tests PCR à réaliser aux 2e et 8e jour de l’arrivée sur le territoire et dont la preuve d’achat doit être présentée au passage de la frontière.



En outre, ils doivent respecter une période d’isolement de 10 jours à l’arrivée, qui peut être effectuée au domicile ou à l’hôtel.



A noter que l’Écosse applique la même approche que le reste du Royaume-Uni, à l’exception du test au 5e jour de quarantaine permettant d’écourter celle-ci, si le test est négatif.



Mais dans les annonces d'hier, un assouplissement a également été annoncé pour ces voyageurs non entièrement vaccinés dès le 11 février : ils n'auront plus besoin de s’isoler (sauf en cas de résultat positif) et de réaliser un test huit jours après leur arrivée.



Ils devront toutefois avoir été testés négatifs deux jours avant leur entrée en Angleterre et effectuer un test PCR au plus tard deux jours après leur arrivée en Angleterre, mais aussi remplir un "passenger locator form" (PLF) simplifié.



L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord devraient prochainement suivre ces mesures, selon nos informations.



" Grâce au succès phénoménal de notre campagne de rappel et aux efforts extraordinaires du public, le Royaume-Uni est officiellement l'un des pays les plus ouverts d'Europe et prêt à accueillir des visiteurs du monde entier, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Boris Johnson dans la foulée de ces annonces.



2022 promet également une foule d'événements incontournables - du Jubilé de Sa Majesté aux Jeux du Commonwealth. C'est maintenant un moment fantastique pour réserver un voyage et profiter du meilleur que le Royaume-Uni a à offrir."