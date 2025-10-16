Cavalcades : Eluxtravel lance une collection de voyages à cheval

Spécialisé dans les voyages sur mesure haut de gamme, Elux Groupe ajoute une nouvelle gamme de produits à son catalogue.
Cavalcades by Eluxtravel est une sélection d’itinéraires exclusifs à travers le monde, conçus pour être vécus au rythme du cheval.
Ces échappées équestres privilégient la découverte d’un territoire au pas, au tölt ou au galop, avec des formats allant du trek itinérant aux sorties de quelques heures, pour une approche plus intime et authentique.
En tout, six circuits ont été conçus pour cette nouvelle collection.
Les voyageurs pourront chevaucher au sud de l’Islande, entre glaciers et vallées volcaniques, traverser les Dolomites sur des sentiers classés à l’UNESCO, vivre une immersion en Patagonie argentine ou encore explorer le parc national Torres del Paine, au Chili.
En mars 2024, Elux Groupe avait levé 5 millions d’euros afin "de renforcer sa position de leader du voyage de luxe expérientiel en Europe."
