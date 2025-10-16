Cavalcades : Eluxtravel lance une collection de voyages à cheval

de renforcer sa position de leader du voyage de luxe expérientiel en Europe.

En tout, six circuits ont été conçus pour cette nouvelle collection.Les voyageurs pourront chevaucher au sud de l’Islande, entre glaciers et vallées volcaniques, traverser les Dolomites sur des sentiers classés à l’UNESCO, vivre une immersion en Patagonie argentine ou encore explorer le parc national Torres del Paine, au Chili. En mars 2024, Elux Groupe avait levé 5 millions d’euros afin "