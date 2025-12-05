Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations

Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation,, “Valbonne” : livré le 7 novembre et entré en service le 17 novembre vers Londres Heathrow.et une réduction de 34 % du bruit. Trois appareils supplémentaires arriveront d’ici fin 2025., “Noirmoutier-en-l’Île” : livré le 20 novembre. L’A350 permet une. Une livraison additionnelle est prévue avant fin 2025.Aujourd’hui, 34 % de la flotte Air France-KLM est composée d’appareils de nouvelle génération ; l’objectif est d’atteindre 80 % d’ici 2030.