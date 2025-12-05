Air France étend son réseau La Première à quatre nouvelles destinations

Air France poursuit le déploiement de sa cabine La Première et l’étend à quatre marchés stratégiques de son réseau long-courrier.
Les vols concernés seront opérés à bord de Boeing 777-300ER disposant du produit La Première, selon les calendriers suivants :
Atlanta : à partir du 29 mars 2026
AF030 : Paris-CDG 10h30 → Atlanta 13h55
AF031 : Atlanta 16h30 → Paris-CDG 06h50 (+1)
Boston : à partir du 20 juillet 2026
AF334 : Paris-CDG 13h10 → Boston 14h55
AF333 : Boston 17h10 → Paris-CDG 06h10 (+1)
Houston : à partir du 6 juillet 2026
AF098 : Paris-CDG 10h10 → Houston 13h40
AF099 : Houston 15h55 → Paris-CDG 08h15 (+1)
Tel Aviv : à partir du 15 décembre 2025
AF962 : Paris-CDG 08h55 → Tel Aviv 14h10
AF963 : Tel Aviv 15h55 → Paris-CDG 19h40
Une montée en gamme à l’échelle mondiale
Dès cet été, La Première sera proposée depuis Paris-CDG vers 15 destinations, dont Abidjan, Dubaï, Miami, New York-JFK, Singapour ou encore Tokyo-Haneda.
Air France précise par ailleurs que : tous les vols vers New York-JFK et Los Angeles seront équipés des nouvelles suites La Première d’ici juillet 2026 et l’ensemble du réseau La Première adoptera cette nouvelle configuration d’ici fin 2026.
Accélération du renouvellement de flotte : livraisons du 50ᵉ A220 et du 40ᵉ A350
Dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, Air France poursuit l’intégration d’appareils plus sobres :
50ᵉ Airbus A220, “Valbonne” : livré le 7 novembre et entré en service le 17 novembre vers Londres Heathrow.
L’A220 constitue la base du renouvellement du court et moyen-courrier, avec 20 % de CO₂ en moins et une réduction de 34 % du bruit. Trois appareils supplémentaires arriveront d’ici fin 2025.
40ᵉ Airbus A350, “Noirmoutier-en-l’Île” : livré le 20 novembre. L’A350 permet une diminution de 25 % des émissions et de 40 % du bruit. Une livraison additionnelle est prévue avant fin 2025.
Air France reçoit près de deux avions neufs par mois, un rythme sans précédent pour la compagnie. Aujourd’hui, 34 % de la flotte Air France-KLM est composée d’appareils de nouvelle génération ; l’objectif est d’atteindre 80 % d’ici 2030.
