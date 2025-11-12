Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

d'ici 2027 dans la maintenance

Ce mercredi, à l’occasion d’une visite du ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, sur le site d’Air France-KLM Engineering & Maintenance à Paris-Orly, le groupe a annoncé un plan de recrutement de plus de 1 000 postes en CDI d’ici fin 2027 au sein de sa division maintenance en France.



Rédigé par Noah Penalva le Jeudi 13 Novembre 2025

Lu 332 fois