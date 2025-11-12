TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

d'ici 2027 dans la maintenance


Ce mercredi, à l’occasion d’une visite du ministre délégué chargé de l’Industrie, Sébastien Martin, sur le site d’Air France-KLM Engineering & Maintenance à Paris-Orly, le groupe a annoncé un plan de recrutement de plus de 1 000 postes en CDI d’ici fin 2027 au sein de sa division maintenance en France.


Jeudi 13 Novembre 2025

©DepositPhoto/Mauvries
Recrutement massif pour KLM. ©DepositPhoto/Mauvries
Air France - KLM a annoncé un plan de recrutement de plus de 1000 postes en CDI d'ici fin 2027.

Avec 13 500 collaborateurs, dont 7 200 en France, la division maintenance d’Air France-KLM assure non seulement l’entretien des flottes d’Air France et de KLM, mais également celui de plus de 3 000 avions appartenant à plus de 200 compagnies clientes à travers le monde.

Depuis 2022, le groupe recrute environ 500 salariés en CDI chaque année, un rythme qui devrait se poursuivre pour répondre à la forte demande en maintenance aéronautique.

L’activité est notamment portée par le nouvel atelier de maintenance moteurs de dernière génération inauguré en 2023 à Orly, représentant un investissement de près de 30 millions d’euros, soutenu par l’État et la Région Île-de-France.

Air France - KLM : alternance, formation et féminisation des métiers

Air France-KLM poursuit sa politique d’insertion des jeunes avec plus de 350 contrats d’alternance et 300 stages proposés chaque année sur ses sites de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly / Villeneuve-le-Roi et Toulouse. Ces programmes permettent aux étudiants de se former aux principaux métiers de la maintenance : entretien des structures, moteurs, équipements et logistique.

Pour diversifier ses recrutements, le groupe a également mis en place des partenariats avec France Travail afin d’expérimenter des recrutements sans CV, fondés sur des mises en situation. Il ouvre par ailleurs ses portes à des profils venus d’autres secteurs, comme l’automobile, grâce à des programmes de formation et de reconversion.

Enfin, le groupe s’engage activement dans la féminisation des métiers techniques, participant à l’initiative « Féminisons les métiers de l’aéronautique » et menant des actions de sensibilisation dans les écoles et lors d’événements tels que le Salon du Bourget.

Les femmes représentent aujourd’hui 16 % des effectifs de la maintenance en France, une proportion en hausse, notamment grâce aux 22 % d’apprenties actuellement en poste.

À lire aussi : Air France-KLM : le bénéfice net en retrait au 3e trimestre 2025

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias