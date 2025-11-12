Air France-KLM va recruter plus de 1 000 salariés en CDI !

Air France - KLM a annoncé un plan de recrutement de plus de 1000 postes en CDI d'ici fin 2027.
Avec 13 500 collaborateurs, dont 7 200 en France, la division maintenance d’Air France-KLM assure non seulement l’entretien des flottes d’Air France et de KLM, mais également celui de plus de 3 000 avions appartenant à plus de 200 compagnies clientes à travers le monde.
Depuis 2022, le groupe recrute environ 500 salariés en CDI chaque année, un rythme qui devrait se poursuivre pour répondre à la forte demande en maintenance aéronautique.
L’activité est notamment portée par le nouvel atelier de maintenance moteurs de dernière génération inauguré en 2023 à Orly, représentant un investissement de près de 30 millions d’euros, soutenu par l’État et la Région Île-de-France.
Air France - KLM : alternance, formation et féminisation des métiers
Air France-KLM poursuit sa politique d’insertion des jeunes avec plus de 350 contrats d’alternance et 300 stages proposés chaque année sur ses sites de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly / Villeneuve-le-Roi et Toulouse. Ces programmes permettent aux étudiants de se former aux principaux métiers de la maintenance : entretien des structures, moteurs, équipements et logistique.
Pour diversifier ses recrutements, le groupe a également mis en place des partenariats avec France Travail afin d’expérimenter des recrutements sans CV, fondés sur des mises en situation. Il ouvre par ailleurs ses portes à des profils venus d’autres secteurs, comme l’automobile, grâce à des programmes de formation et de reconversion.
Enfin, le groupe s’engage activement dans la féminisation des métiers techniques, participant à l’initiative « Féminisons les métiers de l’aéronautique » et menant des actions de sensibilisation dans les écoles et lors d’événements tels que le Salon du Bourget.
Les femmes représentent aujourd’hui 16 % des effectifs de la maintenance en France, une proportion en hausse, notamment grâce aux 22 % d’apprenties actuellement en poste.
