Air France-KLM : le bénéfice net en retrait au 3e trimestre 2025 - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
Au troisième trimestre 2025, Air France-KLM a enregistré un chiffre d’affaires de 9,2 milliards d’euros, soit une hausse de 2,6 % par rapport à la même période de 2024.
Le résultat opérationnel du groupe s’établit à 1,203 milliard d’euros, en amélioration de 23 millions d’euros sur un an, avec une marge stable à 13,1 %. En revanche, le bénéfice net est en retrait de 7% au troisième trimestre, à 768 millions d'euros.
Sur la période, le groupe a accueilli 29,2 millions de passagers, en progression de 4,7 %. La capacité a augmenté de 5,1 % et le trafic de 4,5 %, entraînant un taux de remplissage légèrement en retrait à 88,8 % (contre 89,3 % un an plus tôt).
Les recettes unitaires, à change constant, reculent de 0,5 %, principalement du fait du ralentissement des activités Cargo (-5,1 %) et Transavia (-2,8 %). En revanche, le réseau passage affiche une hausse des recettes unitaires de 0,5 %, portée par les cabines premium et le long-courrier.
Le résultat opérationnel du groupe s’établit à 1,203 milliard d’euros, en amélioration de 23 millions d’euros sur un an, avec une marge stable à 13,1 %. En revanche, le bénéfice net est en retrait de 7% au troisième trimestre, à 768 millions d'euros.
Sur la période, le groupe a accueilli 29,2 millions de passagers, en progression de 4,7 %. La capacité a augmenté de 5,1 % et le trafic de 4,5 %, entraînant un taux de remplissage légèrement en retrait à 88,8 % (contre 89,3 % un an plus tôt).
Les recettes unitaires, à change constant, reculent de 0,5 %, principalement du fait du ralentissement des activités Cargo (-5,1 %) et Transavia (-2,8 %). En revanche, le réseau passage affiche une hausse des recettes unitaires de 0,5 %, portée par les cabines premium et le long-courrier.
Air France - KLM : coûts maîtrisés et stratégie de montée en gamme
Autres articles
-
TSBA, exonération fiscale… quand la FNAM et Air France dictent leurs amendements ! [ABO]
-
Air Caraïbes : "Il n’y a plus de guerre tarifaire dans les Antilles" [ABO]
-
Ancien pilote d'Air France, Anthony Viaux a tout quitté à cause de l’éco-anxiété ! [ABO]
-
Delta, Korean et Air France KLM entrent au capital de WestJet
-
Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
Le coût unitaire du groupe a progressé de 1,3 %, conformément aux prévisions, en dépit de la hausse des redevances aéroportuaires et des charges de contrôle aérien, notamment à Amsterdam-Schiphol (+41 %). Cette évolution s’explique par une combinaison d’une hausse du coût du travail (+0,6 %), de gains de productivité limités (-1,3 %), et d’une premiumisation des cabines (+0,6 %).
La baisse du prix du carburant après couverture (-8,9 %, soit une économie de 107 millions d’euros) a contribué à soutenir le résultat opérationnel.
Commentant ces résultats, Benjamin Smith, directeur général du groupe, a souligné « la résilience d’Air France-KLM dans un environnement exigeant » et « la solidité de la discipline d’exécution ».
Il a également rappelé la poursuite du renouvellement de la flotte, dont un tiers est désormais composé d’appareils de nouvelle génération, plus économes et plus silencieux, ainsi que le déploiement du Wi-Fi très haut débit gratuit, disponible sur 30 % de la flotte d’ici fin 2025 et sur l’ensemble d’ici 2026.
A lire aussi : Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?
La baisse du prix du carburant après couverture (-8,9 %, soit une économie de 107 millions d’euros) a contribué à soutenir le résultat opérationnel.
Commentant ces résultats, Benjamin Smith, directeur général du groupe, a souligné « la résilience d’Air France-KLM dans un environnement exigeant » et « la solidité de la discipline d’exécution ».
Il a également rappelé la poursuite du renouvellement de la flotte, dont un tiers est désormais composé d’appareils de nouvelle génération, plus économes et plus silencieux, ainsi que le déploiement du Wi-Fi très haut débit gratuit, disponible sur 30 % de la flotte d’ici fin 2025 et sur l’ensemble d’ici 2026.
A lire aussi : Air France : quelles nouveautés pour le programme hiver ?