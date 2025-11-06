Air France-KLM : le bénéfice net en retrait au 3e trimestre 2025

résultats du 3e trimestre 2025

Au troisième trimestre 2025, Air France-KLM enregistre une hausse de 2,6 % de son chiffre d’affaires, soutenue par la croissance du trafic passagers et la baisse du coût du carburant, tout en maintenant une marge opérationnelle stable à 13,1 %. Le bénéfice net enregistre un recul de 7%.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 6 Novembre 2025

