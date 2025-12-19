Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !

Les chroniques de Laurent Delporte


Quelles sont les tendances à retenir dans l’univers du luxe et de l’hospitalité ? Laurent Delporte, président et fondateur de DELPORTE Hospitality et expert reconnu de l’hôtellerie de luxe, nous éclaire chaque mois sur les grandes mutations du secteur.


Rédigé par le Lundi 22 Décembre 2025

La notion de Wellness s'élargit à l'hospitalité holistique

Le luxe hôtelier évolue désormais vers une hospitalité holistique : l’expérience ne se limite plus au confort, au service ou au spa, mais vise un parcours de bien-être global (physique, mental, émotionnel) associé à une promesse de recentrage et de transformation.

On observe la montée des retraites bien-être et des programmes intégrés (nutrition, activités, soins personnalisés, suivi post-séjour), avec des modèles plus proches de la "cure" que de l’hôtellerie traditionnelle.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte post-Covid où la demande de sens et de mieux-être durable s’affirme comme un marqueur du haut de gamme.

Pour aller plus loin : Wellness : la montée en puissance de l’hospitalité holistique dans le haut de gamme

Comment les hôtels de luxe réinventent l’arrivée et le check-in

Aujourd'hui, la personnalisation est traitée comme un processus "de bout en bout", qui commence avant l’arrivée.

L’usage combiné d’outils CRM, messageries et IA vise à préparer le check-in comme un moment d’hospitalité à part entière, plus rapide, plus anticipé, et surtout plus "juste" dans l’attention.

Attention toutefois : l’IA reste un support ! La valeur perçue repose sur l’intelligence émotionnelle, l’écoute et la capacité à adapter l’accueil au contexte réel du client. La coordination interne (réception, conciergerie, housekeeping, etc.) et le rôle en amont des agents de voyage dans la transmission d’informations utiles apparaissent comme des leviers clés.

Pour aller plus loin : L’expérience client avant tout : comment les hôtels de luxe réinventent l’arrivée et le check-in

L’exclusivité se déplace vers la rareté

L'hospitalité de luxe a entamé un mouvement qui glisse de l’exclusivité vers la rareté.

Micro-expériences (ateliers confidentiels, personnalisation avec des artisans), privatisation de lieux (domaines, îles, institutions), et intégration de l’art et savoir-faire (dont le label EPV) sont autant de vecteurs d’un luxe singulier et non duplicable.

L’exclusivité devient ainsi une réponse à la saturation de l’offre et à l’uniformisation, en recherchant des moments "non reproductibles" et un récit sur-mesure.

Pour aller plus loin : L'art de la rareté : comment créer une offre luxe vraiment exclusive ?

L’événementiel privé en palace progresse !

Les palaces capitalisent sur la demande d’événements privés (mariages intimistes, dîners familiaux, célébrations) où l’enjeu n’est plus la grandeur mais la scénarisation fine, l’intimité et la capacité de "métamorphose" des espaces.

Cette activité peut être un nouveau relais de croissance, à condition d’éviter les écueils du standard et du protocole rigide : la promesse du luxe se joue dans la fluidité, la générosité et la précision opérationnelle.

L’événementiel est aussi présenté comme un terrain favorable pour intégrer des options écoresponsables sans posture moralisatrice, via les prestataires locaux, la saisonnalité ou la limitation de certains impacts.

Pour aller plus loin : Événementiel privé en palace : une manne en croissance pour les hôteliers ?

Durabilité : une exigence qui s'accroît non sans contrainte

Le "luxe de demain" sera durable ou ne sera pas !

Cet impératif est conditionné par la cohérence écologique et la sincérité des engagements (énergie, approvisionnement, pratiques d’exploitation, pédagogie client).

Reste que l’empreinte carbone provient largement du transport long-courrier d’une clientèle internationale, ce qui limite la capacité d’un hôtel, même vertueux, à "neutraliser" l’impact global du séjour. La durabilité, dans ce cadre, devient un axe de transformation progressive, contrasté selon les destinations et les cultures, plutôt qu’un standard homogène déjà atteint.

Pour aller plus loin : Hospitalité : le luxe de demain sera durable ou ne sera plus

Retrouvez toutes les chroniques de notre expert Laurent Delporte sur TourMaG.

