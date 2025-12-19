Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !

Les chroniques de Laurent Delporte

Quelles sont les tendances à retenir dans l’univers du luxe et de l’hospitalité ? Laurent Delporte, président et fondateur de DELPORTE Hospitality et expert reconnu de l’hôtellerie de luxe, nous éclaire chaque mois sur les grandes mutations du secteur.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 22 Décembre 2025

Lu 106 fois