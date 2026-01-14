TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Deuxième anniversaire du Luxury Mice Club Leaders (LMCL). Et septième soirée-débat depuis sa fondation.


Le Luxury MICE Club Leaders (LMCL) a consacré sa première rencontre de 2026 à un débat sur les "codes invisibles du luxe" dans l’univers raffiné de Shangri-La Paris, suivi d'une séance de networking entre une quinzaine de partenaires hôteliers et 80 acheteurs décideurs.


Rédigé par le Jeudi 15 Janvier 2026

Une participation record pour cette soirée-débat au Shangri-La Paris. Photo : PB
Une participation record pour cette soirée-débat au Shangri-La Paris. Photo : PB
Worldia
Le monde du luxe a ses codes et ils sont souvent bien plus subtils qu'on ne l'imagine.

Encore faut-il savoir les décrypter. C'est dans l'univers raffiné de Shangri-La Paris, un des douze palaces de la capitale française, que le Luxury MICE Club Leaders (LMCL) avait justement choisi de s'interroger sur la manière de « décoder les codes invisibles du luxe », lundi 12 janvier 2026.

Cette rencontre débat qui était la première de l’année 2026, était la septième organisée par ce club de networking dédié au luxe dans l’hôtellerie et le tourisme, en France et à l’international, depuis sa fondation, il y a deux ans, par Sonia Arama et Gerald Hampel.

Animé par Annette Botticchio, consultante en hôtellerie, le débat qui a ouvert cette soirée B2B a réuni autour de Alejandra Poupel, experte reconnue dans le domaine de l’hospitalité et de l’ultra luxe, une vingtaine d’acheteurs MICE du tourisme et de l’événementiel de luxe, ainsi que dix partenaires hôteliers.

Leurs échanges, de grande qualité, ont été nourris, confirmant la complexité de la notion de "luxe".

Ils ont été suivis par un cocktail dînatoire et une séance de networking en présence d'environ 80 acheteurs décideurs et d’une quinzaine de partenaires hôteliers, parmi lesquels Shangri-La Paris, Peninsula Paris, TemptingPlaces Collection, Oberoï Marrakech, Hôtel Chais Monnet & Spa de Cognac, groupe hôtelier Minor (marque Anantara), Royal Evian Resort ou encore la chaîne hôtelière marocaine Royal Mansour.

Proposer "ce qui fait la différence"

Alejandra Poupel, experte de l'ultra-luxe. Photo : PB
Alejandra Poupel, experte de l'ultra-luxe. Photo : PB
Autres articles
On savait le luxe "bling-bling" apprécié notamment dans les Emirats du Moyen Orient, on connaissait le luxe "more is more" cher aux Américains. On savait a contrario que pour les Européens, amateurs de luxe, bien souvent "less is more".

En réalité, les attentes des clients du monde du luxe ne sont pas forcément aussi caricaturales. Elles relèvent de bien d'autres critères que les agences de voyage, les agences d'événementiels, les traiteurs haut de gamme, les très grands hôtels, les "chasseurs" de lieux d'exception, etc. s'emploient à décrypter au mieux.

"Mes clients du monde de l'ultra-luxe viennent d'univers parfois très différents, mais ils ont beaucoup de choses en commun : ils aiment l'art, la mode, la gastronomie, ils fréquentent les palaces...", a déclaré, d'entrée, Alejandra Poupel.

A lire aussi : Dans l'hôtellerie de luxe, la transition écologique est sur les rails

Mais, car il y a un "mais", ils recherchent aussi, a-t-elle poursuivi, de l'émotionnel, de l'exceptionnel, de l'innovation. Ils sont donc friands de lieux atypiques -ou, alors, s'il s'agit de lieux très connus comme le château de Versailles ou le château de Vaux-le-Vicomte-, ces lieux doivent proposés "avec une mise en scène différente". Car, "les clients cherchent ce qui fait la différence", a insisté Alejandra Poupel.

Le Cirque d'hiver et le Musée des arts forains figurent d'ailleurs parmi les lieux de Paris qui ont eu le plus de succès. Car, en plus des généreux buffets qui y sont proposés lors de soirées événementielles, il y a aussi beaucoup de lumières et surtout d'animations inoubliables offertes : le rire fait souvent beaucoup.

Les intervenants ont insisté sur l'innovation, sur l'exceptionnel, sur "l'effet Wouah" induit, sur la générosité de l'accueil humain comme sur la générosité des offres matérielles qui peut cependant s'incarner dans des détails infimes (comme des bouteilles d'eau offertes).

Le plus important, ont ajouté plusieurs intervenants, c'est "l'empathie". En d'autres termes, il faut prendre le temps de comprendre les attentes du client, ce qui peut le surprendre et le séduire. A ce propos, Alejandra Poupel. a insisté sur l'importance de la personnalisation, au travers, par exemple, de signatures olfactives spéciales.

Jouer l'originalité et l'humain

Un petit intermède danse-musique pour finir la soirée. Photo : PB
Un petit intermède danse-musique pour finir la soirée. Photo : PB
De l'avis général, l'originalité des "expériences proposées" doit être très travaillée. Et si elles passent par des rencontres avec des "personnalités", c'est encore mieux. Exemple : un atelier de peinture organisé à Miami avec une petite-fille du célébrissime peintre Chagal.

Autre exemple : une discussion avec le grand cuisinier Alain Passard, à l'issue de la visite du potager qu'il a été l'un des premiers chefs à acquérir pour fournir ses cuisines. Voilà "le genre de moments que les agences essaient de créer", pour satisfaire leurs clients.

Il s'agit, en effet, de "générer des émotions chez des gens (les clients du luxe) qui peuvent tout acheter".

Cela implique-t-il forcément des budgets très importants ? De fait, l'argent ne fait pas tout. Des clients peuvent être séduits si l'agence d'événementiel sait faire preuve d'imagination : une rencontre avec "le chocolatier du coin qui a fait le tour du monde" peut emporter tout autant l'adhésion d'un client qu'un programme bien plus sophistiqué et coûteux. Car, "la rencontre et l'humain priment toujours".

A contrario, un client peut accepter un dépassement consistant du budget initial si ce qui lui est proposé "fait sens".

Exemple : un événement sur le thème de "l'île au trésor", prévu initialement à Miami, s'est finalement tenu sur l'île de Pinos, parce que c'est précisément cette île-là qui aurait inspiré L'Île au trésor. Evidemment, il a fallu affréter bon nombre de jets pour s'y rendre. Mais, le client a accepté car "cela faisait sens".

"Le luxe, c'est une promesse"

Annette Botticchio. Photo : PB
Annette Botticchio. Photo : PB
Restent à savoir comment décrypter les non-dit et aussi comment renouveler l'intérêt pour des destinations déjà connues, Cannes par exemple, a interrogé Annette Botticchio.

"Tout se joue en transformant ces destinations pour en faire quelque chose de différent de ce qui est déjà connu", ont répliqué plusieurs agences d'événementiel.

En effet, "si les clients veulent que ce ce soit exclusif, ils veulent souvent aussi de la simplicité dans la justesse".

Si beaucoup dépend aussi de la typologie des clients, il convient, en tous cas, de s'adapter au type de culture de chacun. Pour décrypter les non dit, mieux vaut aussi rencontrer longuement le client en amont et le mettre en confiance.

A lire aussi : Comment l’hôtellerie et les croisières de luxe redéfinissent le voyage haut de gamme

Faut-il pour autant s'en tenir exactement à ce que les clients demandent ? L'expérience prouve que si les propositions doivent coller avec leurs désirs, des propositions disruptives, surprenantes, pas toujours rationnelles sont également bienvenues. Et, souvent, elles sont acceptées. Des agences font même de cette méthode "leur marque de fabrique".

En résumé, le talent et la psychologie font souvent la différence. Ne pas oublier non plus l'authenticité, qu'il s'agisse des rencontres ou de la conception des buffets proposés.

Conclusion de Annette Botticchio : "Le luxe n'est pas une catégorie de clients. C'est une manière de faire, de penser et se comporter. "Ce que l'on vend dans le luxe n'est jamais un événement, c'est une promesse de perfection, de sérénité et de reconnaissance, une expérience unique et mémorable pour les clients."

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 2031 fois

Tags : luxe
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Awali Golf & Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion

Heritage Awali Golf &amp; Spa Resort se réinvente et enrichit ses expériences autour de l’authenticité et de la connexion
Heritage Awali Golf & Spa Resort réaffirme son identité intemporelle tout en se réinventant...
Dernière heure

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ? [ABO]

Ventes en agences : un début d’année 2026 à deux vitesses ? [ABO]

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group

Annulation voyage tout motif : l'ECTAA noue un partenariat avec Trip Guaranty Group
Partez en France

Partez en France

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône

Long week-end néo-urbain à Lyon, entre Rhône et Saône
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation

Europa-Park : 50 ans et un record historique de fréquentation
Production

Production

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?

Qui est Basalte, la nouvelle agence spécialiste de la haute montagne ?
AirMaG

AirMaG

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026

Expedia TAAP lance "La French 66" en janvier 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]

Le littoral va-t-il survivre aux désordres climatiques ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte

Croisières : 2026 s’annonce comme une année record, l’Amérique toujours plus forte
TravelJobs

Emploi & Formation

MSC CROISIERES

MSC CROISIERES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025

Le tourisme événementiel a progressé en Europe en 2025
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias