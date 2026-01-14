Le luxe répond aussi à des "codes invisibles" qu'il faut décrypter

bling-bling

more is more

less is more

"chasseurs"

"Mes clients du monde de l'ultra-luxe viennent d'univers parfois très différents, mais ils ont beaucoup de choses en commun : ils aiment l'art, la mode, la gastronomie, ils fréquentent les palaces..."

mais

avec une mise en scène différente". Car, "les clients cherchent ce qui fait la différence"

"l'effet Wouah"

On savait le luxe "" apprécié notamment dans les Emirats du Moyen Orient, on connaissait le luxe "" cher aux Américains. On savait a contrario que pour les Européens, amateurs de luxe, bien souvent "".En réalité, les attentes des clients du monde du luxe ne sont pas forcément aussi caricaturales. Elles relèvent de bien d'autres critères que les agences de voyage, les agences d'événementiels, les traiteurs haut de gamme, les très grands hôtels, lesde lieux d'exception, etc. s'emploient à décrypter au mieux., a déclaré, d'entrée, Alejandra Poupel.Mais, car il y a un "",-ou, alors, s'il s'agit de lieux très connus comme le château de Versailles ou le château de Vaux-le-Vicomte-, ces lieux doivent proposés ", a insisté Alejandra Poupel.Le Cirque d'hiver et le Musée des arts forains figurent d'ailleurs parmi les lieux de Paris qui ont eu le plus de succès. Car, en plus des généreux buffets qui y sont proposés lors de soirées événementielles, il y a aussi beaucoup de lumières et surtout d'animations inoubliables offertes : le rire fait souvent beaucoup.Les intervenants ont insisté sur l'innovation, sur l'exceptionnel, surinduit, sur la générosité de l'accueil humain comme sur la générosité des offres matérielles qui peut cependant s'incarner dans des détails infimes (comme des bouteilles d'eau offertes)., ont ajouté plusieurs intervenants,. En d'autres termes, il fautA ce propos, Alejandra Poupel. a insisté sur l'importance de la personnalisation, au travers, par exemple, de signatures olfactives spéciales.