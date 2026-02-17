Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

La guerre de la premiumisation se poursuit dans les grandes chaînes hôtelières.



À l'image de ses concurrents, IHG Hotels & Resorts a décidé de créer une nouvelle marque dédiée aux segments haut de gamme et très haut de gamme.



Baptisée Noted Collection, elle est déjà entrée en discussion avec plusieurs propriétaires, dont certains détiennent des portefeuilles d'hôtels, en vue d'une intégration au système IHG.



Pour se démarquer, la nouvelle collection se focalisera sur des lieux qui marquent les esprits, une expérience client pensée sous un angle éditorial et l'art de la rencontre.