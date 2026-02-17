Noted Collection : la nouvelle collection d'IHG Hotels & Resorts

La guerre de la premiumisation se poursuit dans les grandes chaînes hôtelières.
À l'image de ses concurrents, IHG Hotels & Resorts a décidé de créer une nouvelle marque dédiée aux segments haut de gamme et très haut de gamme.
Baptisée Noted Collection, elle est déjà entrée en discussion avec plusieurs propriétaires, dont certains détiennent des portefeuilles d'hôtels, en vue d'une intégration au système IHG.
Pour se démarquer, la nouvelle collection se focalisera sur des lieux qui marquent les esprits, une expérience client pensée sous un angle éditorial et l'art de la rencontre.
"Cette nouvelle enseigne vient étoffer notre offre haut de gamme, en capitalisant sur le succès de Vignette Collection dans l'univers Luxe & Lifestyle, ainsi que sur la dynamique de nos marques de conversion voco et Garner.
Nous observons un vif intérêt de la part de propriétaires d'hôtels d’exception, désireux de bénéficier de la puissance de notre réseau et de notre savoir-faire.
Avec Noted Collection, i[nous leur proposons une marque distinctive et attractive, véritable catalyseur de performance.
L'an dernier, l'acquisition de la marque d'art de vivre urbain Ruby nous a permis de nous positionner sur des destinations incontournables pour les escapades urbaines.]b
L'arrivée de Noted Collection confirme notre volonté d'investir dans un portefeuille haut de gamme solide, en phase avec l'évolution des attentes des clients et des propriétaires,]i" a expliqué Elie Maalouf, le directeur général de IHG Hotels & Resorts.
A lire : Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !
