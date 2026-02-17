LATAM Airlines Group signe une année record

LATAM Airlines a annoncé des résultats financiers et opérationnels 2025 en forte progression - Depositphotos.com @Mehaniq
En 2025, les revenus opérationnels du groupe LATAM Airlines ont atteint 14,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,2 % sur un an.
Le résultat opérationnel ajusté s’est élevé à 2,4 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 16,2 %, en progression de 3,5 points par rapport à l’année précédente.
L’EBITDAR ajusté a, quant à lui, atteint 4,1 milliards de dollars, avec une marge de 28,2 %, en hausse de 4,4 points.
Au quatrième trimestre 2025, LATAM a généré 3,9 milliards de dollars de revenus opérationnels, portés notamment par une croissance de 20,3 % des recettes passagers, soutenue par le développement du segment premium et l’amélioration des recettes unitaires.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est établi à 484 millions de dollars sur la période, en hausse de 78,1 % par rapport au quatrième trimestre 2024.
Latam : une croissance rentable et maîtrisée
Sur le plan financier, le groupe clôture l’année avec une liquidité de 3,7 milliards de dollars, représentant 25,7 % des revenus des douze derniers mois, et un ratio de levier net ajusté de 1,5x.
La génération de trésorerie, supérieure à 1,4 milliard de dollars en 2025, a permis de consacrer 585 millions de dollars au rachat d’actions.
LATAM a également versé un dividende intérimaire de 400 millions de dollars en décembre, en plus de 293 millions de dollars de dividendes statutaires distribués au deuxième trimestre.
"Nous avons clôturé 2025 satisfaits des progrès réalisés dans la consolidation de LATAM. Les résultats reflètent un modèle d’affaires renforcé, soutenu par une proposition de valeur différenciée, une exécution opérationnelle cohérente et une discipline financière", a déclaré Roberto Alvo, CEO du groupe.
Capacité en hausse et leadership cargo renforcé
Sur le plan opérationnel, LATAM a transporté en moyenne plus de 239 000 passagers par jour en 2025 et augmenté sa capacité de 8,2 % par rapport à 2024.
Dans le cargo, les filiales du groupe ont acheminé plus d’un million de tonnes de fret sur l’année, consolidant la position de LATAM Cargo Group comme premier opérateur de fret aérien en Amérique latine.
Cette position a été saluée à l’international par le prix de "Cargo Airline of the Year".
Expérience client et reconnaissance internationale
L’expérience client reste au cœur de la stratégie du groupe. L’indice de santé organisationnelle a atteint un niveau record de 83 points en 2025, plaçant LATAM dans le premier décile du benchmark mondial pour la première fois. Côté passagers, le Net Promoter Score (NPS) a atteint 54 points, un record historique pour la compagnie.
Parmi les avancées de l’année figurent l’ouverture d’un nouveau salon à Lima, la mise à jour de l’expérience Premium Business, ainsi que des améliorations en matière de connectivité à bord et de design cabine.
LATAM a par ailleurs été désignée "Meilleure compagnie aérienne d’Amérique du Sud" pour la sixième année consécutive par Skytrax, et a obtenu la distinction "Five-Star Global Airline" pour la quatrième année consécutive décernée par APEX.
Le programme de fidélité LATAM Pass confirme sa position de leader régional avec 54 millions de membres, dont 4 millions de nouveaux inscrits en 2025. Enfin, sur le volet environnemental, le groupe a été classé cinquième meilleure compagnie aérienne mondiale en matière de performance durable par S&P Global, poursuivant le renforcement de sa stratégie ESG.
