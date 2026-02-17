LATAM Airlines Group signe une année record

Sur le plan opérationnel, LATAM a transporté en moyenne plus de 239 000 passagers par jour en 2025 et augmenté sa capacité de 8,2 % par rapport à 2024.



Dans le cargo, les filiales du groupe ont acheminé plus d’un million de tonnes de fret sur l’année, consolidant la position de LATAM Cargo Group comme premier opérateur de fret aérien en Amérique latine.



Cette position a été saluée à l’international par le prix de "Cargo Airline of the Year".