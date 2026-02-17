Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO

La sécurité est une légitime préoccupation pour les parents qui inscrivent leurs enfants en colonies de vacances. À ce titre, notre collectif se félicite de promouvoir auprès des professionnels du secteur l'offre d'assurance proposée par Sarrut Assurances.



Une couverture qui répond, avec précision et transparence, aux spécificités des séjours collectifs de mineurs

Du côté de RESOCOLO, l’enjeu est clair :dans un environnement de plus en plus exigeant sur le plan réglementaire et assurantiel.", souligne Vincent Bauquis, secrétaire général de l’association.