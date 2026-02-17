TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO

Assurance et protection renforcées pour les jeunes voyageurs


Sarrut Assurances et RESOCOLO annoncent un partenariat destiné à renforcer la protection des séjours en colonies de vacances. Assistance, annulation, responsabilité civile : des garanties sur-mesure sont mises en place pour sécuriser les déplacements des mineurs.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 12:15

Sarrut Assurances s’associe à RESOCOLO - Depositphots.com @woodsy007
Sarrut Assurances annonce un partenariat avec RESOCOLO, réseau de référence des organisateurs, hébergeurs et collectivités spécialisés dans les colonies de vacances.

L'objectif affiché est de sécuriser davantage les séjours collectifs de mineurs et répondre aux inquiétudes croissantes des familles face aux aléas liés aux déplacements.

Dans un contexte marqué par la multiplication des imprévus, annulations, urgences médicales, mouvements sociaux ou événements climatiques, les organisateurs de colonies doivent composer avec des exigences accrues en matière de protection.

Ce rapprochement vise ainsi à proposer des garanties adaptées aux spécificités des séjours de jeunes, tout en apportant des outils concrets aux professionnels du secteur.

Des garanties modulables pour couvrir tous les aléas

L’offre mise à disposition des membres de RESOCOLO repose sur des contrats modulables couvrant l’ensemble des risques liés aux séjours collectifs.

Parmi les principales garanties figurent :

- l'assistance 24/7 : prise en charge médicale immédiate, organisation d’un rapatriement sanitaire ou d’un retour anticipé en cas d’urgence ;

- l'annulation et l'interruption de séjour : couverture en cas de maladie, d’accident, d’événements climatiques ou encore de grève des transports ;

- la responsabilité civile à l’étranger : protection en cas de dommages causés à des tiers, un enjeu central pour les organisateurs ;

- l'annulation totale du séjour : en cas d’indisponibilité du responsable de groupe, d’interdiction de voyager, de catastrophe naturelle ou d’autres situations exceptionnelles.

"Ce partenariat avec RESOCOLO marque une nouvelle étape dans notre engagement auprès des professionnels du tourisme. Nous leur offrons des outils concrets pour sécuriser leurs projets et rassurer leurs clients - des familles qui placent la protection de leurs enfants au cœur de leurs priorités", déclare Arnaud Sarrut, dirigeant de Sarrut Assurances.

Rassurer les familles, soutenir les professionnels

Du côté de RESOCOLO, l’enjeu est clair : accompagner les acteurs des colonies de vacances dans un environnement de plus en plus exigeant sur le plan réglementaire et assurantiel.

"La sécurité est une légitime préoccupation pour les parents qui inscrivent leurs enfants en colonies de vacances. À ce titre, notre collectif se félicite de promouvoir auprès des professionnels du secteur l'offre d'assurance proposée par Sarrut Assurances.

Une couverture qui répond, avec précision et transparence, aux spécificités des séjours collectifs de mineurs", souligne Vincent Bauquis, secrétaire général de l’association.


Tags : assurance, sarrut assurances
