TO/ADV : quelle protection face aux annulations et retards de vols ?

● Maladie grave, accident grave ou décès du responsable du groupe

● Attentat ou acte de terrorisme en France ou à destination dans les 45 jours avant le départ

● Catastrophe Naturelle déclarée par arrêté préfectoral, survenant dans un rayon de 100 km autour du lieu de séjour

● Fortes chutes de neige, fermeture des routes pour accéder à la destination

● Interdiction de voyager émise, dans les 45 jours précédant le départ, par le ministère de l’Éducation nationale, Préfectures, Mairies, Rectorats, Inspection académique (sauf épidémie et/ou pandémie)

En complément, Sarrut Assurances propose aussi une annulation totale de groupe pour les séjours linguistiques et les voyages scolaires. Elle permet un remboursement du voyage pour la totalité du groupe dans les cas suivants :Nous pouvons couvrir des groupes jusqu’à 225 000 €.En complément, une garantie inédite « grève »En option de l’assurance totale de groupe, est disponible une garantie annulation en cas de grève des moyens de transport utilisés pour le voyage comme :● Le car● Le ferry● L’avion● Le trainCette grève ou son préavis devront intervenir dans les 72 heures avant le départ, et l’assuré aura refusé la solution de report proposé par le voyagiste.Nous proposons aussi pour les professionnels du Tourisme des solutions comme :- Responsabilité civile professionnelle- Garantie financières agence de voyages et Tour-opérateur- Flottes autos / Autocars / location sans chauffeur