TO/ADV : quelle protection face aux annulations et retards de vols ?


Grève, fortes intempéries, annulation de vol sur décision de la compagnie aérienne… La vie d’un agent de voyage n’est pas de tout repos, il doit savoir faire face à tous les aléas pour que son client profite de son voyage dans les meilleures conditions. Mais souvent, il est impossible de lui donner satisfaction, et il peut alors compter sur les solutions d’assurance mises en place par Sarrut Assurances Travel.


Lundi 8 Septembre 2025

En effet, en proposant du package dynamique à vos clients, vous êtes responsables si le vol oule transport est annulé pour des raisons techniques ou suite à une grève soudaine. C’est alors au professionnel de supporter les frais d’annulation de l’hébergement, excursions ou les éventuels frais de report. Les enjeux financiers peuvent être très importants qu’il s’agisse d’individuel ou de groupe.

Face à ce constat, le groupe familial Sarrut Assurances, propose depuis quelques mois de nouvelles garanties, dont une assurance spécifique package dynamique en « partenariat privilégié » avec Assur Travel.

Cette garantie permet aux agences de voyages d’être remboursées des arrhes versées à un hôtelier ou des frais de report du voyage dans le cadre d’un package dynamique. Avec 12 faits générateurs, comme la grève des contrôleurs aériens et des bagagistes, l’annulation de vols par la compagnie aérienne à moins d’un mois du départ ou la faillite de la compagnie aérienne, cette assurance permet un remboursement de 1 500 €’à 10 000 € par voyageur.
Cette assurance peut être optionnelle ou en inclusion et elle n’est pas liée à l’assurance voyage multirisques et peut tout aussi bien être souscrite pour des séjours individuels comme pour des groupes.

Quand fonctionne la garantie assurance annulation package dynamique ?

La Garantie a pour objet de rembourser à l’Assuré les arrhes versés et/ou les frais d’annulation/de modification, des frais supplémentaires engagés en cas de :

● Départ ou de retour différé
● Départ impossible
● Défaillance d’un prestataire de service de voyage

Elle va donc couvrir les frais hôteliers (hôtel et repas), ainsi que les frais de report de voyage, éventuellement engagés.
C’est l’agence de voyage ou le tour-opérateur, enregistré auprès d’ATOUT France qui souscrit à cette assurance et qui est donc directement indemnisé.

Des cas concrets de prise en charge

Avec plus d’une dizaine de faits générateurs, notre assurance package dynamique permet aux agences de voyages d’être indemnisé dans de nombreux cas.

L’annulation de vol

Vos clients, 2 couples d’amis, ont décidé de faire un city trip pour visiter la capitale italienne. Mais, malheureusement au dernier moment, on leur annonce que leur vol est annulé et que le prochain disponible ne sera pas avant 3 jours.
Ils décident d’annuler leur séjour et vous demandent le remboursement. Votre agence sera indemnisée des frais réellement engagés non utilisés et non remboursables pour les services de voyage non fournis en raison de la défaillance dans la limite des plafonds souscrits par l’adhérent (1 500/3 000/5 000/10 000€/PAX).

Important : afin de faciliter le traitement des dossiers sinistres, si la compagnie aérienne ne délivre pas de justificatif officiel (ce qui peut arriver chez les low-cost), l’agence peut nous fournir une capture écran de site la compagnie et/ou de l’aéroport ou du site flightradar24 qui justifie du retard ou de l’annulation du vol

Le départ différé

Votre client a réservé son voyage d’une semaine pour les Baléares. En arrivant à l’aéroport, on l’informe que son vol est annulé pour des raisons techniques. La compagnie aérienne lui propose un autre vol le lendemain midi.
Vous serez indemnisé à hauteur maximum de 80 €/jour (hôtel et repas sur présentation des justificatifs) et vous serez remboursé de la nuit perdue à destination, dans le cadre de la défaillance du transporteur.

Retour impossible

Votre client en séjour en Guadeloupe subit une tempête tropicale. Tous les vols retours sont bloqués durant 48 heures. Il devra prolonger son séjour jusqu’au retour à la normale. Vous serez indemnisé à hauteur maximum de 80 € / jour (hôtel et repas sur présentation des justificatifs).

Les autres nouveautés chez Sarrut Assurances

En complément, Sarrut Assurances propose aussi une annulation totale de groupe pour les séjours linguistiques et les voyages scolaires. Elle permet un remboursement du voyage pour la totalité du groupe dans les cas suivants :

● Maladie grave, accident grave ou décès du responsable du groupe
● Attentat ou acte de terrorisme en France ou à destination dans les 45 jours avant le départ
● Catastrophe Naturelle déclarée par arrêté préfectoral, survenant dans un rayon de 100 km autour du lieu de séjour
● Fortes chutes de neige, fermeture des routes pour accéder à la destination
● Interdiction de voyager émise, dans les 45 jours précédant le départ, par le ministère de l’Éducation nationale, Préfectures, Mairies, Rectorats, Inspection académique (sauf épidémie et/ou pandémie)


Nous pouvons couvrir des groupes jusqu’à 225 000 €.

En complément, une garantie inédite « grève »

En option de l’assurance totale de groupe, est disponible une garantie annulation en cas de grève des moyens de transport utilisés pour le voyage comme :

● Le car
● Le ferry
● L’avion
● Le train

Cette grève ou son préavis devront intervenir dans les 72 heures avant le départ, et l’assuré aura refusé la solution de report proposé par le voyagiste.

Nos autres services d’assurances :

Nous proposons aussi pour les professionnels du Tourisme des solutions comme :

- Responsabilité civile professionnelle
- Garantie financières agence de voyages et Tour-opérateur
- Flottes autos / Autocars / location sans chauffeur

Contacter SARRUT Assurances TRAVEL

Besoin de conseils et d’informations, contactez l'équipe SARRUT Assurances TRAVEL aux coordonnées dessous :

Mail : sarrut@sarrut-assurances-travel.fr
Téléphone : 02 98 96 47 67

Site internet : https://sarrut-assurances-travel.fr/


