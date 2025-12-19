AmériGo lance My Amerigo, un nouvel outil de devis pour l’Amérique du Nord - Depositphotos @AnibalTrejo
AmériGo enrichit son offre à destination des professionnels du tourisme avec le lancement de My Amerigo.
Une nouvelle interface digitale conçue pour permettre aux agences de voyage de créer, en quelques clics, un devis fiable, actualisé et personnalisable pour un autotour ou un séjour en Amérique du Nord.
Pensé comme un véritable outil d’aide à la vente, My Amerigo donne accès à un large catalogue d’itinéraires en ligne, incluant des autotours thématiques et des séjours urbains.
Les agents peuvent ainsi s’appuyer sur des bases solides tout en conservant une grande liberté de personnalisation.
AmériGo : un outil pensé pour faire gagner du temps
Chaque proposition peut être ajustée très simplement : modification du nombre de nuits à chaque étape, ajout ou suppression d’étapes selon les attentes du client, personnalisation des prestations – vols, hôtels recommandés par AmériGo, catégorie de véhicule ou encore excursions.
Les agences ont également la possibilité d’ajuster le prix final, en intégrant leurs frais d’agence ou une commission supplémentaire, avant l’envoi du devis.
Une fois la première proposition finalisée, celle-ci peut être transmise rapidement au client via un simple lien. Les équipes d’AmériGo prennent ensuite le relais. Leurs spécialistes accompagnent les agences pour conseiller, affiner et valider le projet, afin de garantir la cohérence de l’itinéraire et la qualité globale du séjour.
Avec My Amerigo, le tour-opérateur revendique ainsi la continuité de son ADN : combiner la rapidité d’un outil digital avec l’expertise humaine, en assurant une vérification systématique avant toute confirmation de dossier.
Pour accompagner le déploiement de cette nouvelle plateforme, des sessions de formation en visioconférence, d’une durée d’environ 30 minutes, seront proposées aux agences dans les prochains jours, afin de faciliter la prise en main de l’outil.
Publié par Amelia Brille
