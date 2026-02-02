Marjan Rintel renouvelée à son poste de PDG de KLM

Florence Parly, Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM, a déclaré : « Sous la direction de Marjan Rintel, KLM a pris des mesures fortes pour améliorer ses performances, avec des résultats prometteurs. Il reste beaucoup à faire, et la stabilité dans des périodes difficiles comme celle-ci est essentielle.



Le Conseil d'administration et moi-même ferons tout notre possible pour soutenir Marjan dans ses efforts afin de rendre KLM, filiale stratégique du Groupe Air France-KLM, plus solide et prête pour l'avenir. »



Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, a de son côté ajouté : « Au cours des quatre dernières années, Marjan et ses équipes ont travaillé sans relâche pour restaurer la capacité de KLM dans l'après-Covid, tout en faisant face à un environnement aéronautique néerlandais défavorable, marqué par des augmentations significatives de taxes et de coûts externes.



Le travail exigeant de restauration de la performance opérationnelle et financière se poursuivra dans les années à venir, et je suis convaincu qu'avec la détermination et le leadership de Marjan, KLM atteindra ses objectifs, apportant une forte valeur ajoutée à notre Groupe. Le Groupe augmentera son soutien à KLM et veillera à ce que des synergies supplémentaires soient trouvées. Marjan bénéficie de toute ma confiance et de mon soutien pour relever les défis considérables auxquels KLM est confrontée . »