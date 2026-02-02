Marjan Rintel renouvelée à son poste de PDG de KLM

Le Conseil d'administration d'Air France-KLM a approuvé ce 2 février 2026, le renouvellement du mandat de Marjan Rintel au poste de Présidente-Directrice Générale de sa filiale KLM Royal Dutch Airlines pour un second mandat de 4 ans.
Marjan Rintel a pris ses fonctions en juillet 2022, son mandat initial devant expirer lors de l'Assemblée Générale de 2026. Elle est membre du Comité exécutif du Groupe et rapporte au Directeur Général du Groupe, Benjamin Smith.
Après ses études en administration des affaires à l'Université de Groningue, Marjan Rintel a occupé divers postes au sein du Royal Schiphol Group. En 1999, elle rejoint KLM où elle occupe plusieurs fonctions différentes, lui permettant de connaître l'entreprise de l'intérieur, tant sur le plan opérationnel que commercial.
En 2014, elle rejoint la NS (chemins de fer néerlandais) où elle occupe le poste de Directrice Opérationnelle au sein du directoire pendant 6 ans, avant d'être nommée Présidente du Directoire en 2020.
Florence Parly, Présidente du Conseil d'administration d'Air France-KLM, a déclaré : « Sous la direction de Marjan Rintel, KLM a pris des mesures fortes pour améliorer ses performances, avec des résultats prometteurs. Il reste beaucoup à faire, et la stabilité dans des périodes difficiles comme celle-ci est essentielle.
Le Conseil d'administration et moi-même ferons tout notre possible pour soutenir Marjan dans ses efforts afin de rendre KLM, filiale stratégique du Groupe Air France-KLM, plus solide et prête pour l'avenir. »
Benjamin Smith, Directeur Général d'Air France-KLM, a de son côté ajouté : « Au cours des quatre dernières années, Marjan et ses équipes ont travaillé sans relâche pour restaurer la capacité de KLM dans l'après-Covid, tout en faisant face à un environnement aéronautique néerlandais défavorable, marqué par des augmentations significatives de taxes et de coûts externes.
Le travail exigeant de restauration de la performance opérationnelle et financière se poursuivra dans les années à venir, et je suis convaincu qu'avec la détermination et le leadership de Marjan, KLM atteindra ses objectifs, apportant une forte valeur ajoutée à notre Groupe. Le Groupe augmentera son soutien à KLM et veillera à ce que des synergies supplémentaires soient trouvées. Marjan bénéficie de toute ma confiance et de mon soutien pour relever les défis considérables auxquels KLM est confrontée. »
