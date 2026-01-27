Air France-KLM : le programme Flying Blue s'enrichit d'expériences premium et exclusives

Flying Blue diversifie l’usage des Miles avec une nouvelle offre expérientielle - Depositphotos.com, @pio3
Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM, enrichit son offre avec le lancement de Flying Blue Expériences.
Cette nouvelle initiative permet aux membres du programme d’utiliser leurs Miles pour accéder à des expériences premium et exclusives, au-delà du simple voyage aérien, notamment lors de grands évènements culturels et sportifs, en partenariat avec des acteurs majeurs tels que l’Accor Arena et le Stade de France, à Paris.
Concrètement, Flying Blue Expériences donne accès à des offres d’hospitalité haut de gamme, notamment des loges VIP de 16 places lors d’une dizaine de concerts et d’évènements sportifs indoor à l’Accor Arena.
Flying Blue Expériences pour des expériences VIP
Les membres Flying Blue disposant d’un statut Silver ou supérieur bénéficieront également d’un accès rapide à l’ensemble des évènements programmés dans l’enceinte parisienne.
Au Stade de France, Flying Blue propose également l’accès à des loges VIP pour une sélection de concerts et de grands rendez-vous sportifs, parmi lesquels figure notamment le match d’ouverture du Tournoi des Six Nations opposant la France à l’Irlande.
D’autres expériences viendront progressivement compléter cette offre, avec l’ambition d’élargir encore le champ des opportunités proposées aux membres.
Les réservations sont accessibles directement via le Flying Blue Store, sur la plateforme dédiée aux expériences.
Donner plus de valeur aux Miles, au-delà du voyage
Avec ce nouveau service, Flying Blue entend renforcer la valeur perçue de ses Miles en les intégrant davantage dans le quotidien de ses membres.
"Avec Flying Blue Expériences, nous sommes ravis d’offrir à nos membres une nouvelle façon de donner encore plus de valeur à leurs Miles, au-delà du voyage, en leur permettant d’accéder à des expériences uniques et inoubliables, souligne Benjamin Lipsey, Senior Vice-Président Loyalty, Digital & Data chez Air France-KLM et Président de Flying Blue.
Qu’il s’agisse d’assister à un concert ou de vivre l’émotion d’un grand évènement sportif, Flying Blue Expériences a pour vocation de récompenser nos membres à travers des moments hors du commun."
Flying Blue Expériences s’inscrit ainsi dans la continuité d’un programme qui permet déjà à ses membres de valoriser leurs Miles auprès de plus de 100 partenaires commerciaux, en voyage comme dans la vie quotidienne.
