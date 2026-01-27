Air France-KLM : le programme Flying Blue s'enrichit d'expériences premium et exclusives

Avec Flying Blue Expériences, nous sommes ravis d’offrir à nos membres une nouvelle façon de donner encore plus de valeur à leurs Miles, au-delà du voyage, en leur permettant d’accéder à des expériences uniques et inoubliables

Qu’il s’agisse d’assister à un concert ou de vivre l’émotion d’un grand évènement sportif, Flying Blue Expériences a pour vocation de récompenser nos membres à travers des moments hors du commun.