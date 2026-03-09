All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

Au-delà de l’aspect premium, ANA affirme vouloir renforcer ses engagements en matière de durabilité.



Les nouvelles trousses privilégient des emballages réduits et des articles réutilisables, notamment une pochette conçue pour être conservée après le vol.



Chaque kit comprend également plusieurs accessoires pratiques tels qu’une brosse à dents, un masque pour les yeux, des bouchons d’oreilles et des mouchoirs. En Business Class, certains vols proposeront aussi un adaptateur USB, tandis que des éco-sacs ANA seront fournis selon les points de départ.



Ces kits seront proposés sur les vols reliant le Japon à l’Europe, aux États-Unis, y compris Honolulu, ainsi qu’à l’Océanie.