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All Nippon Airways renouvelle ses trousses de confort sur les vols internationaux

Des trousses en First et Business Class


All Nippon Airways (ANA) va renouveler ses trousses de confort en First et Business Class sur ses vols internationaux à partir d’avril 2026. Conçus avec la maison italienne FRANZI et intégrant des produits des marques DECORTÉ et CULTI MILANO, ces nouveaux kits misent à la fois sur l’expérience premium et sur des matériaux plus durables.


Rédigé par le Vendredi 13 Mars 2026 à 16:12

All Nippon Airways (ANA) va renouveler ses trousses de confort - ©AllNipponAirways
All Nippon Airways (ANA) va renouveler ses trousses de confort - ©AllNipponAirways
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La compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways (ANA) annonce le renouvellement de ses trousses de confort destinées aux passagers de First Class et de Business Class sur ses vols internationaux long-courriers ainsi que sur certaines liaisons moyen-courriers.

Le déploiement débutera progressivement à partir d’avril 2026.

Pour cette nouvelle génération de kits, ANA s’est associée à la maison italienne FRANZI, fondée à Milan en 1864 et spécialisée dans la maroquinerie de luxe.

Les pochettes ont été conçues en polyester recyclé (R-PET) et seront proposées dans différents designs renouvelés selon les saisons.

Les trousses incluront également des produits de soins haut de gamme.

En First Class, les passagers découvriront des articles de la marque japonaise DECORTÉ, tandis que les kits distribués en Business Class intégreront des produits de la maison italienne CULTI MILANO, spécialisée dans les fragrances.

Il s’agit des premiers partenariats à bord de la compagnie pour ces deux marques.

Expérience à bord renouvelée

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Au-delà de l’aspect premium, ANA affirme vouloir renforcer ses engagements en matière de durabilité.

Les nouvelles trousses privilégient des emballages réduits et des articles réutilisables, notamment une pochette conçue pour être conservée après le vol.

Chaque kit comprend également plusieurs accessoires pratiques tels qu’une brosse à dents, un masque pour les yeux, des bouchons d’oreilles et des mouchoirs. En Business Class, certains vols proposeront aussi un adaptateur USB, tandis que des éco-sacs ANA seront fournis selon les points de départ.

Ces kits seront proposés sur les vols reliant le Japon à l’Europe, aux États-Unis, y compris Honolulu, ainsi qu’à l’Océanie.


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Tags : all nippon airways, ana
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