Assurance voyage en ligne : les erreurs à éviter avant de valider

Les plafonds de garanties constituent un critère déterminant dans le choix d’une assurance voyage. Un montant insuffisant peut rendre la couverture inefficace dans certains pays où les frais médicaux sont très élevés.



Par exemple, un plafond de 30 000 € peut être rapidement dépassé dans des destinations comme les États-Unis ou le Japon. Il est donc nécessaire d’adapter le niveau de couverture à la destination. Vérifier les plafonds par garantie (frais médicaux, hospitalisation, rapatriement, annulation) permet d’évaluer la pertinence du contrat.



Une assurance voyage assortie d’une franchise élevée peut également réduire le montant réellement remboursé.



La facilité d’accès à une assurance voyage en ligne ne doit pas dispenser d’une lecture attentive. Derrière une souscription rapide et l’émission immédiate d’une attestation d’assurance voyage se cachent parfois des limites qui peuvent compromettre la couverture réelle.



5 éléments doivent être systématiquement vérifiés : le rapport entre prix et garanties, les exclusions des garanties en voyage, le délai de carence, la nature du contrat, ainsi que les plafonds de remboursement.



Prendre 10 minutes pour lire les conditions générales peut éviter de mauvaises surprises en cas de sinistre. Un contrat bien choisi est celui qui correspond à votre destination et à votre profil, pas le moins cher.