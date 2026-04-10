Silver tourism en Thaïlande : pourquoi les retraités français changent la donne

Le nombre de Français inscrits au registre consulaire en Thaïlande a progressé de 18 % entre 2020 et 2025, avec une accélération nette chez les plus de 55 ans. Ces expatriés-voyageurs ne réservent pas de package all-inclusive. Ils louent un appartement à Chiang Mai, fréquentent les marchés locaux et consultent dans des hôpitaux privés dont le rapport qualité-prix surpasse largement l'offre française.



Ce profil sort des cases traditionnelles du tourisme organisé. Il ne passe pas par les TO, ne figure dans aucune brochure et réserve rarement via une agence. Pourtant, son pouvoir d'achat est considérable : un retraité français installé en Thaïlande dépense en moyenne 1 800 à 2 500 euros par mois sur place — logement, santé, alimentation, loisirs —, soit davantage qu'un touriste classique sur l'ensemble de son séjour de deux semaines.