Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

La deuxième grande tendance marquante de l’édition 2026 réside dans l’augmentation spectaculaire des dépenses touristiques liées aux voyages ferroviaires entre 2022 et 2025.



Soutenue par la stratégie européenne en faveur d’une mobilité durable, qui ambitionne de doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, le train ne se limite plus à un simple moyen de transport décarboné : il se mue en une véritable expérience immersive.



Certaines nationalités se distinguent dans cette dynamique. Les voyageurs espagnols consacrent désormais 2,7 % de leur budget voyage au rail (contre 1,8 % en 2022), suivis de près par les Néerlandais (2,2 %), ainsi que par les Belges et les Britanniques (2,1 %).



Au-delà du réseau conventionnel, c’est le segment du voyage ferroviaire de luxe qui connaît une croissance exceptionnelle. Il représente aujourd’hui près de 20 % des dépenses mondiales liées au tourisme en train. Ce marché haut de gamme, particulièrement porteur, séduit surtout les voyageurs italiens, qui y allouent à eux seuls la moitié (50 %) de leur budget ferroviaire pour ces croisières sur rails d’exception.

