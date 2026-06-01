Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Le Mastercard Economics Institute a publié son rapport annuel « Travel Trends Report 2026 », Despositsphotos.com, Photo by olegda88
Après la forte phase de rattrapage post-pandémique, le secteur entre désormais dans une période de maturité.
Pour son édition 2026, le rapport annuel de Mastercard (fondé sur l’analyse macroéconomique de données transactionnelles réelles, agrégées et anonymisées) brosse le portrait d’un voyageur mondial résilient, mais extrêmement sélectif.
Face à une inflation persistante et à la hausse des coûts des carburants, qui entraînent l’augmentation des tarifs hôteliers et aériens, les touristes ne renoncent pas à voyager. Toutefois, ils arbitrent, comparent et optimisent leurs choix.
« Nos données confirment que l’économie du voyage continue de faire preuve de résilience. Les comportements évoluent vers une approche plus réfléchie, où les Européens privilégient davantage le rapport qualité-prix, l’accessibilité financière et les expériences authentiques », analyse Natalia Lechmanova, économiste en chef pour l’Europe au sein du Mastercard Economics Institute.
A lire : AirPlus, Kresus et Mastercard s’attaquent aux dépenses indirectes des entreprises
Pour son édition 2026, le rapport annuel de Mastercard (fondé sur l’analyse macroéconomique de données transactionnelles réelles, agrégées et anonymisées) brosse le portrait d’un voyageur mondial résilient, mais extrêmement sélectif.
Face à une inflation persistante et à la hausse des coûts des carburants, qui entraînent l’augmentation des tarifs hôteliers et aériens, les touristes ne renoncent pas à voyager. Toutefois, ils arbitrent, comparent et optimisent leurs choix.
« Nos données confirment que l’économie du voyage continue de faire preuve de résilience. Les comportements évoluent vers une approche plus réfléchie, où les Européens privilégient davantage le rapport qualité-prix, l’accessibilité financière et les expériences authentiques », analyse Natalia Lechmanova, économiste en chef pour l’Europe au sein du Mastercard Economics Institute.
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L'Europe reste la reine du jeu (avec Paris en tête d'affiche)
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Dans cette compétition touristique mondiale, le Vieux Continent s'impose avec brio. L'Europe maintient sa position de destination privilégiée pour le tourisme culturel et gastronomique, en occupant six des dix premières places parmi les destinations touristiques les plus fréquentées au monde.
Malgré des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement énergétique et des espaces aériens perturbés contraignant les compagnies à ajuster certains itinéraires, l'optimisme l'emporte pour la saison estivale.
Les projections concernant les capacités aériennes entre juin et septembre indiquent une croissance soutenue par rapport à l'année précédente.
Dans ce contexte, Paris devrait connaître la progression la plus marquée à l'échelle mondiale.
Derrière la capitale française, Amsterdam et Bruxelles affichent une dynamique similaire, tandis que Barcelone, Madrid et Francfort bénéficient également d'une augmentation significative des arrivées internationales.
Malgré des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement énergétique et des espaces aériens perturbés contraignant les compagnies à ajuster certains itinéraires, l'optimisme l'emporte pour la saison estivale.
Les projections concernant les capacités aériennes entre juin et septembre indiquent une croissance soutenue par rapport à l'année précédente.
Dans ce contexte, Paris devrait connaître la progression la plus marquée à l'échelle mondiale.
Derrière la capitale française, Amsterdam et Bruxelles affichent une dynamique similaire, tandis que Barcelone, Madrid et Francfort bénéficient également d'une augmentation significative des arrivées internationales.
Disparités de dépenses : à chaque nationalité ses priorités
L’un des renseignements du rapport concerne l’analyse des comportements touristiques une fois sur le territoire. En France, les dépenses varient considérablement selon l’origine des visiteurs.
Les Suisses privilégient le commerce de détail, notamment le shopping haut de gamme, faisant de Paris leur destination de prédilection. Les Britanniques et les Néerlandais, quant à eux, consacrent clairement leur budget à la gastronomie, en mettant l’accent sur la restauration et la haute cuisine.
Les Allemands, quant à eux adoptent une approche plus pragmatique, en allouant une part significative de leurs dépenses aux achats alimentaires courants.
En Espagne, la situation est radicalement différente : la vie nocturne y occupe une place prépondérante. Ainsi, les touristes britanniques y dépensent en moyenne 32 % de plus que les autres nationalités dans les clubs et établissements de nuit.
Les Suisses privilégient le commerce de détail, notamment le shopping haut de gamme, faisant de Paris leur destination de prédilection. Les Britanniques et les Néerlandais, quant à eux, consacrent clairement leur budget à la gastronomie, en mettant l’accent sur la restauration et la haute cuisine.
Les Allemands, quant à eux adoptent une approche plus pragmatique, en allouant une part significative de leurs dépenses aux achats alimentaires courants.
En Espagne, la situation est radicalement différente : la vie nocturne y occupe une place prépondérante. Ainsi, les touristes britanniques y dépensent en moyenne 32 % de plus que les autres nationalités dans les clubs et établissements de nuit.
Le boom écoresponsable : le train (de luxe) sur de bons rails
La deuxième grande tendance marquante de l’édition 2026 réside dans l’augmentation spectaculaire des dépenses touristiques liées aux voyages ferroviaires entre 2022 et 2025.
Soutenue par la stratégie européenne en faveur d’une mobilité durable, qui ambitionne de doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, le train ne se limite plus à un simple moyen de transport décarboné : il se mue en une véritable expérience immersive.
Certaines nationalités se distinguent dans cette dynamique. Les voyageurs espagnols consacrent désormais 2,7 % de leur budget voyage au rail (contre 1,8 % en 2022), suivis de près par les Néerlandais (2,2 %), ainsi que par les Belges et les Britanniques (2,1 %).
Au-delà du réseau conventionnel, c’est le segment du voyage ferroviaire de luxe qui connaît une croissance exceptionnelle. Il représente aujourd’hui près de 20 % des dépenses mondiales liées au tourisme en train. Ce marché haut de gamme, particulièrement porteur, séduit surtout les voyageurs italiens, qui y allouent à eux seuls la moitié (50 %) de leur budget ferroviaire pour ces croisières sur rails d’exception.
Soutenue par la stratégie européenne en faveur d’une mobilité durable, qui ambitionne de doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, le train ne se limite plus à un simple moyen de transport décarboné : il se mue en une véritable expérience immersive.
Certaines nationalités se distinguent dans cette dynamique. Les voyageurs espagnols consacrent désormais 2,7 % de leur budget voyage au rail (contre 1,8 % en 2022), suivis de près par les Néerlandais (2,2 %), ainsi que par les Belges et les Britanniques (2,1 %).
Au-delà du réseau conventionnel, c’est le segment du voyage ferroviaire de luxe qui connaît une croissance exceptionnelle. Il représente aujourd’hui près de 20 % des dépenses mondiales liées au tourisme en train. Ce marché haut de gamme, particulièrement porteur, séduit surtout les voyageurs italiens, qui y allouent à eux seuls la moitié (50 %) de leur budget ferroviaire pour ces croisières sur rails d’exception.