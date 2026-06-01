logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

rapport Travel Trends 2026 de Mastercard


Le Mastercard Economics Institute a récemment publié son rapport annuel intitulé « Travel Trends Report 2026 ». Publiée le 1er juin, cette analyse examine les nouvelles tendances de consommation et les priorités financières des voyageurs à l'échelle mondiale. En dépit d'un environnement macroéconomique et géopolitique demeurant sous pression, le secteur amorce une période de croissance soutenue, caractérisée par un voyageur plus avisé, qui privilégie désormais la valeur ajoutée et l'expérience.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 1 Juin 2026 à 15:00

Le Mastercard Economics Institute a publié son rapport annuel « Travel Trends Report 2026 », Despositsphotos.com, Photo by olegda88
Le Mastercard Economics Institute a publié son rapport annuel « Travel Trends Report 2026 », Despositsphotos.com, Photo by olegda88
MSC Croisières
Après la forte phase de rattrapage post-pandémique, le secteur entre désormais dans une période de maturité.

Pour son édition 2026, le rapport annuel de Mastercard (fondé sur l’analyse macroéconomique de données transactionnelles réelles, agrégées et anonymisées) brosse le portrait d’un voyageur mondial résilient, mais extrêmement sélectif.

Face à une inflation persistante et à la hausse des coûts des carburants, qui entraînent l’augmentation des tarifs hôteliers et aériens, les touristes ne renoncent pas à voyager. Toutefois, ils arbitrent, comparent et optimisent leurs choix.

« Nos données confirment que l’économie du voyage continue de faire preuve de résilience. Les comportements évoluent vers une approche plus réfléchie, où les Européens privilégient davantage le rapport qualité-prix, l’accessibilité financière et les expériences authentiques », analyse Natalia Lechmanova, économiste en chef pour l’Europe au sein du Mastercard Economics Institute.

A lire : AirPlus, Kresus et Mastercard s’attaquent aux dépenses indirectes des entreprises

L'Europe reste la reine du jeu (avec Paris en tête d'affiche)

Autres articles
Dans cette compétition touristique mondiale, le Vieux Continent s'impose avec brio. L'Europe maintient sa position de destination privilégiée pour le tourisme culturel et gastronomique, en occupant six des dix premières places parmi les destinations touristiques les plus fréquentées au monde.

Malgré des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement énergétique et des espaces aériens perturbés contraignant les compagnies à ajuster certains itinéraires, l'optimisme l'emporte pour la saison estivale.

Les projections concernant les capacités aériennes entre juin et septembre indiquent une croissance soutenue par rapport à l'année précédente.

Dans ce contexte, Paris devrait connaître la progression la plus marquée à l'échelle mondiale.

Derrière la capitale française, Amsterdam et Bruxelles affichent une dynamique similaire, tandis que Barcelone, Madrid et Francfort bénéficient également d'une augmentation significative des arrivées internationales.

Disparités de dépenses : à chaque nationalité ses priorités

L’un des renseignements du rapport concerne l’analyse des comportements touristiques une fois sur le territoire. En France, les dépenses varient considérablement selon l’origine des visiteurs.

Les Suisses privilégient le commerce de détail, notamment le shopping haut de gamme, faisant de Paris leur destination de prédilection. Les Britanniques et les Néerlandais, quant à eux, consacrent clairement leur budget à la gastronomie, en mettant l’accent sur la restauration et la haute cuisine.

Les Allemands, quant à eux adoptent une approche plus pragmatique, en allouant une part significative de leurs dépenses aux achats alimentaires courants.

En Espagne, la situation est radicalement différente : la vie nocturne y occupe une place prépondérante. Ainsi, les touristes britanniques y dépensent en moyenne 32 % de plus que les autres nationalités dans les clubs et établissements de nuit.

Le boom écoresponsable : le train (de luxe) sur de bons rails

La deuxième grande tendance marquante de l’édition 2026 réside dans l’augmentation spectaculaire des dépenses touristiques liées aux voyages ferroviaires entre 2022 et 2025.

Soutenue par la stratégie européenne en faveur d’une mobilité durable, qui ambitionne de doubler le trafic ferroviaire à grande vitesse d’ici 2030, le train ne se limite plus à un simple moyen de transport décarboné : il se mue en une véritable expérience immersive.

Certaines nationalités se distinguent dans cette dynamique. Les voyageurs espagnols consacrent désormais 2,7 % de leur budget voyage au rail (contre 1,8 % en 2022), suivis de près par les Néerlandais (2,2 %), ainsi que par les Belges et les Britanniques (2,1 %).

Au-delà du réseau conventionnel, c’est le segment du voyage ferroviaire de luxe qui connaît une croissance exceptionnelle. Il représente aujourd’hui près de 20 % des dépenses mondiales liées au tourisme en train. Ce marché haut de gamme, particulièrement porteur, séduit surtout les voyageurs italiens, qui y allouent à eux seuls la moitié (50 %) de leur budget ferroviaire pour ces croisières sur rails d’exception.

Lu 197 fois

Tags : mastercard
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand News La Travel Tech

Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia

Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia
Kosmo Travel Group et SpeedMedia travaillent main dans la main pour optimiser technologiquement le...
Dernière heure

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Tanganyika Expeditions, DMC et réceptif spécialiste de la Tanzanie, Zanzibar et du Kilimandjaro

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

Brand News

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten

Un été paisible en Norvège à bord des croisières Hurtigruten
L’été approche à grands pas, et avec lui une envie d’évasion sereine, loin de l’agitation. Cap au...
Les annonces

FITOUR VOYAGES - Responsable Point de Vente - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Echirolles (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages avec bail basée à Paris 17e
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

Civitatis dévoile les secrets d'un partenariat B2B réussi avec les agences de voyages

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires

IFTM 2026 : nouveau programme de rendez-vous 1:1 pré-qualifiés pour le Club Affaires
Distribution

Distribution

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe

Hyper-régionalisation : Evaneos veut redistribuer les flux touristiques en Europe
Partez en France

Partez en France

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable

Bretagne : comment le pass "Ker Lorient" révolutionne le tourisme durable
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique

Le Cap-Vert continue son ascension toursitique
Production

Production

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs

Jet tours et Boomerang dévoilent une garantie changement d’avis pour les voyageurs
AirMaG

AirMaG

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes

LIAT et Air Caraïbes s’allient pour renforcer la connectivité dans les Caraïbes
Transport

Transport

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028

La SNCF devient fournisseur officiel du Tour de France jusqu’en 2028
La Travel Tech

La Travel Tech

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées

Tourisme 2026 : les nouvelles habitudes de consommation des voyageurs décryptées
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général

Pullman Ninh Binh nomme David Stanley de Brito au poste de directeur général
HotelMaG

Hébergement

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration

Best Western France renouvelle une partie de son Conseil d’administration
Futuroscopie

Futuroscopie

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]

Djerba la belle, la douce, la fidèle : quel avenir ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages
CruiseMaG

CruiseMaG

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !

Corsica Ferries : le Mega Serena réalise sa première traversée !
TravelJobs

Emploi & Formation

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans

MÉDÉRIC lance un campus nouvelle génération pour ses 90 ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires

IFTM lance un programme de "matchmaking" pour le Club Affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias