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Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia


Kosmo Travel Group et SpeedMedia travaillent main dans la main pour optimiser technologiquement le modèle du Tour Opérateur spécialiste de la vente de voyages de groupes et d’Incentive. La mise en place de nouveaux outils a pour but d’optimiser la distribution des offres, en particulier les GIR. Ange Derment de Kosmo et Léa Zidane de SpeedMedia nous expliquent comment cela s’est déroulé.


Rédigé par le Lundi 1 Juin 2026 à 06:00

© Pixabay - Mohamed Hassan
© Pixabay - Mohamed Hassan
MSC Croisières

Quels étaient vos principaux défis technologiques avant de choisir SpeedMedia ?


AD : Kosmo Travel Group est un TO Spécialisé dans la vente de voyage pour les groupes et Incentive et aujourd’hui en développement sur le segment GIR.

Avant SpeedMedia, notre principal défi était clairement l’optimisation technologique de notre modèle. Nous avions les produits mais pas d’outils performants, peu d’automatisation sur la distribution de nos offres et une difficulté à proposer notre offre GIR.

Quels ont été les facteurs déterminants qui vous ont convaincu que SpeedMedia était le partenaire idéal ?

AD : Pour notre choix, trois éléments clés ont fait la différence :
La logique produit orientée “travel distribution”, SpeedMedia n’est pas un outil générique, c’est une solution pensée pour notre métier, avec une vraie compréhension de la composition et de la particularité des produits voyages. Ensuite, la capacité d’intégration et de modularité, on avait besoin d’un socle capable de s’interfacer tout en restant flexible et évolutif, SpeedMedia nous a offert cette architecture.
Et enfin La vision long terme, car au-delà de l’outil, on a senti une vraie logique de partenariat, une roadmap claire, une capacité à co-construire et une approche tech + business, ce qui est assez rare sur le marché.

Comment l'accompagnement des équipes SpeedMedia a-t-il facilité la transition ?

AD : La transition a été beaucoup plus fluide que ce que nous avions anticipé.
Les équipes SpeedMedia ont apporté un cadre projet structuré, avec des étapes claires, un accompagnement très opérationnel sur la reprise des données et surtout une capacité d’adaptation à nos contraintes métier.
On n’a pas eu le sentiment de “subir un outil”, mais plutôt de co-construire une solution adaptée à notre modèle.
Le vrai plus a été leur capacité à faire le lien entre technique et usage métier, ce qui a considérablement réduit les frictions internes.

Concrètement, qu'est-ce que la plateforme a changé dans votre quotidien opérationnel ?

AD : Le changement est assez net, à plusieurs niveaux :
Une Centralisation des flux, une accélération du time-to-market et une amélioration de l’expérience de vente.

Si vous deviez définir la relation avec le support et les équipes SpeedMedia en trois mots ?

AD : Réactivité – Expertise – Partenariat

Comment imaginez-vous l’évolution de votre collaboration avec SpeedMedia ?

AD : Aujourd’hui, le GIR est une première étape.
Demain, notre ambition est de faire évoluer la plateforme vers une distribution encore plus large en B2B. Nous voyons SpeedMedia comme un partenaire clé pour accompagner notre croissance rapide et soutenir notre développement technologique.

Léa Zidane, en charge du développement commercial chez SpeedMedia nous donne son point de vue sur ce nouveau partenariat.

Comment percevez-vous votre collaboration avec Kosmo Travel Groups ?

LZ : C’est un réel plaisir pour nos équipes d’accompagner Kosmo Travel Groups dans le renforcement de ses méthodes et de ses outils.
Dans un secteur où l’expertise humaine prime, nous sommes fiers de pouvoir apporter un soutien technologique sans remplacer ce savoir-faire unique. En effet, ce que Kosmo Travel apporte à ses clients est quelque chose d'irremplaçable : une écoute fine, une connaissance terrain accumulée au fil des années, la capacité à construire un voyage sur-mesure. Notre rôle, en tant que partenaire technologique, est précisément de protéger cette expertise, pas de le concurrencer.
L’objectif était de libérer les équipes de Kosmo Travel des contraintes opérationnelles pour qu’elles puissent se concentrer pleinement sur leur véritable valeur ajoutée : le conseil et la vente.

De quelle manière avez-vous abordé ce projet pour répondre à leurs besoins spécifiques liés au GIR ?

LZ : Dès nos premiers échanges, nous avons perçu une agence avec une vraie identité et une offre GIR très solide. Le défi n’était pas seulement de leur donner un site web, mais de leur fournir un système fiable pensé pour faciliter leur quotidien et leurs opérations. C’est pourquoi, avant de parler d'outils ou de solutions, nous avons pris le temps de comprendre leur réalité terrain : comment se construisait un dossier GIR chez eux, où se trouvaient les frictions… En effet, le GIR demande une grande rigueur dans la gestion des stocks et des flux : des disponibilités qui évoluent en temps réel, des engagements fournisseurs à honorer, des marges à piloter avec précision.
Il était donc essentiel qu’ils disposent d’un environnement capable de s’adapter à ces exigences.

La migration de leurs données est toujours un moment sensible, comment l’avez-vous gérée ?

LZ : La migration des données est une étape souvent redoutée, nous avons mis en place un accompagnement pas à pas afin de garantir une transition transparente pour Kosmo Travel. Notre rôle a été d'absorber toute la complexité technique pour leur livrer une interface simple : nous gérons les rouages technologiques pour qu'ils puissent piloter leur activité en toute sérénité.

Et maintenant, quel est votre rôle aux côtés de Kosmo Travel à l’avenir ?

© Kosmo Travel Group
© Kosmo Travel Group
LZ : Pour soutenir le dynamisme de Kosmo Travel, nous continuerons de faire évoluer nos solutions techniques en phase avec leurs objectifs. Concrètement, cela signifie rester à l'écoute de leurs besoins avant même qu'ils ne soient pleinement formulés, surveiller leurs métriques et leur donner les bonnes pratiques.
Ce que nous souhaitons construire sur le long terme, c'est une relation dans laquelle Kosmo Travel sait qu'ils peuvent compter sur nous pour comprendre leur métier, partager leurs ambitions, et mettre notre technologie au service de leur vision.

Contacts

Kosmo Travel Group opte pour la solution de SpeedMedia
N’hésitez pas à contacter Léa et ses équipes pour toute demande. Nous mettons à votre disposition des démos via écran partagé, conférence calls, emails, rencontres… nous vous attendons :

• Ecrivez-nous : l.zidane@speedmedia.fr
• Téléphone : + 33 (0)1 84 16 52 90
• Ou sur notre site : https://www.speedmedia.fr


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Tags : SpeedMedia
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